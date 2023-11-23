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Увольнение сотрудника в Казахстане: все о положенных выплатах

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 12:09
Увольнение сотрудника в Казахстане: все о положенных выплатах
Фото: pexels.com
Нередко компании, избегая выполнения юридических обязательств, принуждают сотрудников к увольнению по собственному желанию. Делается это для того, чтобы не выплачивать сотрудникам материальную компенсацию в связи с потерей дохода. Какие выплаты положены казахстанцам при увольнении, рассказывает Tengri Life и юрист Надежда Гельдт.

Основная проблема – отсутствие трудовых договоров

Ранее в редакцию обратились работники одной крупной компании, которых якобы заставляют написать заявление по собственному желанию и без выходного пособия. Наши корреспонденты задали вопрос Минтруда, что делать казахстанцам, кто столкнулся с подобной ситуацией.

По словам председателя Комитета труда и социальной защиты Толегена Оспанкулова, одной из главных проблем на рынке является то, что многие работают без трудовых договоров.

"Хотя каждому работнику необходимо знать: чтобы уволить работника, есть официальная процедура, которую в обязательном порядке должен соблюсти работодатель", – говорил он.


В каких случаях расторгается трудовой договор, если он имеется?

Как делится юрист, речь идет о статье 52 Трудового кодекса РК, в которой есть ряд оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. К ним относятся следующие пункты:

ликвидация работодателя - юридического лица либо прекращение деятельности работодателя - физического лица;
сокращение численности или штата работников;
снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя;
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену);
нахождение работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случае употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения и так далее.

Какие выплаты положены казахстанцам при прекращении трудового договора?

Тем не менее вне зависимости от причины увольнения уволенному сотруднику обязательно выплачивается заработная плата и денежная компенсация за неиспользованный отпуск.

"Компенсационная выплата за не использованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков) исчисляется из расчета средней заработной платы работника", – говорит автор телеграм-канала "Право Знать".


Статья 131 Трудового кодекса РК регулирует вопрос предоставления компенсационных выплат в связи с потерей работы. Как поясняет юрист, работодатель производит компенсационные выплаты в связи с потерей работы в размере средней заработной платы за месяц в следующих случаях:

при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае ликвидации работодателя - юридического лица либо прекращения деятельности работодателя - физического лица;
при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае сокращения численности или штата работников;
при расторжении трудового договора по инициативе работника в случае неисполнения работодателем условий трудового договора.

В каких случаях работник получает компенсацию за два месяца?

"Работодатель производит компенсационные выплаты в связи с потерей работы при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя, в размере средней заработной платы за два месяца", – делится специалист.


В трудовом, коллективном договорах или акте работодателя может предусматриваться более высокий размер компенсационной выплаты в связи с потерей работы, поясняет юрист.

Когда производятся выплаты сумм?

Также юрист предупреждает, что выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее 3 рабочих дней после прекращения договора.

"В случае нарушения данных сроков работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка РК на день исполнения обязательств по выплате сумм", – подытожила она.

Толеген Оспанкулов отметил, что работодатель не имеет права уволить сотрудника без причины.

"В любом случае есть госинспекция труда, которая может прийти с проверкой, следующее – это судебные органы. В связи с этим хочу сказать, что работодатель не имеет права просто прийти и сказать: "Ты с сегодняшнего дня уволен" или: "Ты с сегодняшнего дня сокращен".


Поэтому, если такие факты есть, если внутри предприятия эти вопросы не решаются, обращайтесь непосредственно в инспекцию по месту нахождения предприятия либо к нам сюда, в комитет. Мы примем меры для восстановления ваших трудовых прав", – отметил он.


Источник: tengrinews.kz
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