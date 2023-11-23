Увольнение сотрудника в Казахстане: все о положенных выплатах

"Хотя каждому работнику необходимо знать: чтобы уволить работника, есть официальная процедура, которую в обязательном порядке должен соблюсти работодатель", – говорил он.

"Компенсационная выплата за не использованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков) исчисляется из расчета средней заработной платы работника", – говорит автор телеграм-канала "Право Знать".

"Работодатель производит компенсационные выплаты в связи с потерей работы при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя, в размере средней заработной платы за два месяца", – делится специалист.



"В случае нарушения данных сроков работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка РК на день исполнения обязательств по выплате сумм", – подытожила она.



"В любом случае есть госинспекция труда, которая может прийти с проверкой, следующее – это судебные органы. В связи с этим хочу сказать, что работодатель не имеет права просто прийти и сказать: "Ты с сегодняшнего дня уволен" или: "Ты с сегодняшнего дня сокращен".

Нередко компании, избегая выполнения юридических обязательств, принуждают сотрудников к увольнению по собственному желанию. Делается это для того, чтобы не выплачивать сотрудникам материальную компенсацию в связи с потерей дохода. Какие выплаты положены казахстанцам при увольнении, рассказывает Tengri Life и юрист Надежда Гельдт.Ранее в редакцию обратились работники одной крупной компании, которых якобы заставляют написать заявление по собственному желанию и без выходного пособия. Наши корреспонденты задали вопрос Минтруда, что делать казахстанцам, кто столкнулся с подобной ситуацией.По словам председателя Комитета труда и социальной защиты Толегена Оспанкулова, одной из главных проблем на рынке является то, что многие работают без трудовых договоров.Как делится юрист, речь идет о статье 52 Трудового кодекса РК, в которой есть ряд оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. К ним относятся следующие пункты:ликвидация работодателя - юридического лица либо прекращение деятельности работодателя - физического лица;сокращение численности или штата работников;снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя;несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену);нахождение работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случае употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения и так далее.Тем не менее вне зависимости от причины увольнения уволенному сотруднику обязательно выплачивается заработная плата и денежная компенсация за неиспользованный отпуск.при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае ликвидации работодателя - юридического лица либо прекращения деятельности работодателя - физического лица;при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае сокращения численности или штата работников;при расторжении трудового договора по инициативе работника в случае неисполнения работодателем условий трудового договора.В трудовом, коллективном договорах или акте работодателя может предусматриваться более высокий размер компенсационной выплаты в связи с потерей работы, поясняет юрист.Также юрист предупреждает, что выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее 3 рабочих дней после прекращения договора.Толеген Оспанкулов отметил, что работодатель не имеет права уволить сотрудника без причины.Поэтому, если такие факты есть, если внутри предприятия эти вопросы не решаются, обращайтесь непосредственно в инспекцию по месту нахождения предприятия либо к нам сюда, в комитет. Мы примем меры для восстановления ваших трудовых прав", – отметил он.