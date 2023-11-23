"Мы здесь не спорим": Ашимбаев усомнился в эффективности использования средств Нацфонда

Спикер Сената Маулен Ашимбаев усомнился в эффективности использования средств Национального фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На заседании Сената Ашимбаев заявил, что на деньги Нацфонда приобретаются ценные бумаги фонда "Самрук-Казына", которые в итоге оказываются убыточными.



"Мы здесь не спорим о том, что средства из Нацфонда нужно использовать для финансирования отдельных стратегических инфраструктурных проектов. Мы поддерживаем такой подход, но вопрос в том, как это реализуется. То есть мы не против подхода. Наш коллега спрашивает о механизмах, как это происходит. Вот если бы "Самрук-Казына" выпустил облигации и отдал эти облигации в рынок, рынок бы сам оценил, насколько целесообразно вкладываться в них, насколько они привлекательны. Рынок будет требовать все расчеты целесообразности, не завышена ли цена, ТЭО. Здесь мы видим механизм, когда "Самрук-Казына" выпускает облигации, Нацфонд покупает, и какие-то процедуры могут проводиться упрощенно. Кто дает оценку этим процедурам, кто дает оценку проработанности этих проектов? Возможно, Высшая аудиторская палата, но не знаю, дошли ли руки у Высшей аудиторской палаты до этого вопроса. То есть вопрос о процедурах – первый вопрос", - подчеркнул Ашимбаев.