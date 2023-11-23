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Из пенсионного фонда возьмут 1,5 триллиона тенге - премьер Смаилов назвал причину

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Из пенсионного фонда возьмут 1,5 триллиона тенге - премьер Смаилов назвал причину
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Премьер-министра Алихана Смаилова спросили про планы выделить 1,5 триллиона тенге из ЕНПФ, которые направят на развитие энергетики в Казахстане. Глава правительства пообещал, что деньги казахстанцев обязательно вернут, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Правительство, если берет взаймы, то обязательно обеспечивает возвратность этих средств по своим долгам за счет средств республиканского бюджета, в первую очередь, за счет средств квазигосударственного сектора. Поэтому если правительство берет, то это отражается в правительственном долге. Это отражается в бюджете по обслуживанию долга. Поэтому, если берут обязательства, в обязательном порядке предусматриваются средства на погашение этих долгов. Поэтому, безусловно, будет возвратность этих средств обеспечена", - заявил Смаилов на брифинге в кулуарах Сената.


Он добавил, что задача Единого накопительного пенсионного фонда - обеспечить сохранность и приумножить пенсионные активы вкладчиков. Поэтому пенсионный фонд принял соответствующую инвестиционную стратегию.

"Приумножить активы вкладчиков можно, только инвестировав эти средства в какие-либо доходные инструменты. В соответствии с этой инвестиционной стратегией пенсионный фонд осуществляет инвестирование средств вкладчиков, чтобы увеличить размер этих активов за счет доходности по тем вкладам, которые они осуществляют на абсолютно рыночных принципах. Я имею в виду по рыночным ставкам и на возвратной основе", - сказал премьер-министр.



На сегодняшний день правительство, по его словам, рассматривает крупные проекты в сферах индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирования.

"И мы рассматриваем разные источники финансирования, и в том числе средства пенсионного фонда. (…) В настоящее время мы по условиям привлечения прорабатываем эти вопросы совместно с Национальным банком", - заявил премьер.


Напомним, ранее в СМИ появилась информация о выделении 1,5 триллиона тенге из ЕНПФ для развития инфраструктурных объектов, в частности в сфере энергетики. Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев поддержал эту идею.


Источник: tengrinews.kz
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