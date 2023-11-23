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Новая ипотека "9-20-25": сколько казахстанцев смогут купить жилье по программе

Просмотров:311 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Новая ипотека "9-20-25": сколько казахстанцев смогут купить жилье по программе
Фото: depositphotos.com
Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о новой программе ипотечного кредитования "9-20-25", которую планируют запустить в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания Сената журналисты поинтересовались у главы правительства о новой ипотечной программе в Казахстане.

"Программа "7-20-25" получила поддержку народа. Но для ее реализации нужны средства. Национальный банк установил лимит. И этого лимита недостаточно для удовлетворения спроса. Теперь из-за того, что Нацбанк установил такой лимит, мы совместно с "Отбасы банком" и холдингом "Байтерек" сейчас разрабатываем еще одну собственную дополнительную программу. Это программа "9-20-25". Она подразумевает 9 процентов на 25 лет (первый взнос - 20 процентов - прим.), программа "7-20-25": 7 процентов - на 25 лет (первый взнос - 20 процентов)", - пояснил премьер, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Смаилова, в нынешней ситуации даже взнос в 9 процентов считается низким. Планируется, что на ипотечную программу выделят 150 миллиардов тенге в год. Займы смогут оформить 8 тысяч человек.

"Для запуска программы нам необходимо выделить 100 миллиардов тенге с рынка и 50 миллиардов тенге из чистого дохода "Отбасы банка". Таким образом, необходимо добавить два источника финансирования и выйти на ставку в 9 процентов. Я думаю, что эта программа ориентирована на молодежь. Спрос на эту программу должен быть высоким", - отметил премьер.


Источник: tengrinews.kz
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