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Какой предмет планируют разделить в школах?

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 16:29
Какой предмет планируют разделить в школах?
Фото взято с news.myseldon.com
Министерство просвещения подготовило изменения в типовые учебные планы начального, основного среднего, общего среднего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется школьный предмет «Художественный труд» разделить на «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение».

Предусматривается, что в начальных классах количество часов «Художественного труда» снизят с 68 до 34 в год. При этом увеличится количество часов «Трудового обучения» и «Изобразительного искусства» с 67 до 101 часа в год.

При этом планируется уменьшить количество часов «Естествознания» с 203 до 169 в год.

Изменения планируется внедрить в следующем учебном году – с 1 сентября 2024 года.


Источник: alau.kz
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