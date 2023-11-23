Казахстан станет председателем ОДКБ - Токаев обозначил приоритеты



"Первое. Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в "Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", – отметил Касым-Жомарт Токаев.





"Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств – членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", – сказал Глава государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе и предложил ряд приоритетных направлений работы организации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Касым-Жомарт Токаев, приветствуя участников сессии, отметил высокий уровень его подготовки и выразил благодарность белорусской стороне и лично Александру Лукашенко.Глава нашего государства заявил, что с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Республике Казахстан. В этой связи Президент предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность Организации в период председательства Казахстана.Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она состоится в Минске 23 ноября 2023 года. Также Глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).В заседании приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.