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Казахстан станет председателем ОДКБ - Токаев обозначил приоритеты

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 18:46
Казахстан станет председателем ОДКБ - Токаев обозначил приоритеты
Фото пресс-службы Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе и предложил ряд приоритетных направлений работы организации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев, приветствуя участников сессии, отметил высокий уровень его подготовки и выразил благодарность белорусской стороне и лично Александру Лукашенко.

Глава нашего государства заявил, что с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Республике Казахстан. В этой связи Президент предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность Организации в период председательства Казахстана.

"Первое. Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в "Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.

"Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств – членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", – сказал Глава государства.


Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она состоится в Минске 23 ноября 2023 года. Также Глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

В заседании приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.


Источник: tengrinews.kz
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