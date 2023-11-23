Насколько вырастут цены на лекарства в 2024 году, рассказали в КГД

"Это не должно привести к значительному росту цен на лекарства, в которых применяется спирт, так как при их производстве используется незначительное количество спирта. Чем меньше содержание спирта, тем незначительнее это скажется на цене.

Ожидаемое повышение цен на лекарства объяснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Комитете госдоходов отметили, что с 1 января 2024 года акциз на спирт, используемый при производстве лекарственных средств, составит 600 тенге за 1 литр спирта или 0,6 тенге на 1 миллилитр.К примеру, при производстве 25 миллилитров настойки пустырника используется 20,4 миллилитра спирта. Сума акциза на один флакон составит 12,2 тенге, а цена флакона увеличится на 9,4 процента до 142 тенге.Для производства 10 миллилитров "зеленки", то есть флакона, требуется 6 миллилитров спирта. Сумма акциза на флакон составит 3,6 тенге. Соответственно, цена одного флакона увеличится только на 2,8 процента и составит 134 тенге", - объяснили в КГД.флакон настойки валерианы (30 миллилитров) подорожает на 16 тенге, или на 10,8 процента;флакон ротокана (100 миллилитров) подорожает на 20 тенге, или на 4,1 процента;флакон меновазина (50 миллилитров) подорожает на 21,6 тенге, или на 7,4 процента.В комитете отметили, что информация о существенном повышении цены на лекарства не соответствует действительности. При этом фармацевтическая отрасль имеет определенные льготы по налогам, так, производство и импорт лекарственных средств не облагаются налогом на добавленную стоимость.Напомним, что ранее в НПП "Атамекен" заявили, что введение акциза на этиловый спирт для производства лекарственных средств и медицинских изделий приведет к повышению цен на отечественную спиртсодержащую продукцию на 30-100 процентов. Это такие препараты первой необходимости, как йод, зеленка, ротокан, корвалол, меновазин, настойка валерианы, календулы.