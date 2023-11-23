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Насколько вырастут цены на лекарства в 2024 году, рассказали в КГД

Просмотров:381 Опубликовано: Вчера, 19:50
Насколько вырастут цены на лекарства в 2024 году, рассказали в КГД
Фото:depositphotos.com
Ожидаемое повышение цен на лекарства объяснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Комитете госдоходов отметили, что с 1 января 2024 года акциз на спирт, используемый при производстве лекарственных средств, составит 600 тенге за 1 литр спирта или 0,6 тенге на 1 миллилитр.

"Это не должно привести к значительному росту цен на лекарства, в которых применяется спирт, так как при их производстве используется незначительное количество спирта. Чем меньше содержание спирта, тем незначительнее это скажется на цене.


К примеру, при производстве 25 миллилитров настойки пустырника используется 20,4 миллилитра спирта. Сума акциза на один флакон составит 12,2 тенге, а цена флакона увеличится на 9,4 процента до 142 тенге.

Для производства 10 миллилитров "зеленки", то есть флакона, требуется 6 миллилитров спирта. Сумма акциза на флакон составит 3,6 тенге. Соответственно, цена одного флакона увеличится только на 2,8 процента и составит 134 тенге", - объяснили в КГД.

По другим лекарствам также ожидается незначительное увеличение цен, отметили в комитете:

флакон настойки валерианы (30 миллилитров) подорожает на 16 тенге, или на 10,8 процента;
флакон ротокана (100 миллилитров) подорожает на 20 тенге, или на 4,1 процента;
флакон меновазина (50 миллилитров) подорожает на 21,6 тенге, или на 7,4 процента.

В комитете отметили, что информация о существенном повышении цены на лекарства не соответствует действительности. При этом фармацевтическая отрасль имеет определенные льготы по налогам, так, производство и импорт лекарственных средств не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Напомним, что ранее в НПП "Атамекен" заявили, что введение акциза на этиловый спирт для производства лекарственных средств и медицинских изделий приведет к повышению цен на отечественную спиртсодержащую продукцию на 30-100 процентов. Это такие препараты первой необходимости, как йод, зеленка, ротокан, корвалол, меновазин, настойка валерианы, календулы.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Вчера, 20:07
Уже сегодня цены на лекарство заоблачные.
Обидно что госчиновники не понимают, что чем дороже лекарства (и менее доступные для народа), тем больше будет больных, которых надо будет лечить за счет государства в больницах.
Так что выгоднее государству дотировать затраты фармацевтов, если они объективны, вести строгий контроль за ценами на лекарства и наказывать за необоснованное завышение цен.
 
 

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