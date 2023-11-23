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Офицеров запаса планируют призвать на военную службу в Казахстане

Просмотров:361 Опубликовано: Вчера, 19:56
Офицеров запаса планируют призвать на военную службу в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
На портале "Открытые НПА" до 6 декабря размещен проект постановления правительства. Согласно документу офицеров запаса призовут для прохождения воинской службы сроком на два года, передает Tengrinews.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в проекте постановления.

Всего, согласно документу, призыв коснется 752 офицеров:

Вооруженные cилы - 600;
Пограничная служба Комитета национальной безопасности - 80;
Национальная гвардия - 42;
Министерство по чрезвычайным ситуациям - 30.


Проект будет находиться на публичном обсуждении до 6 декабря. Указанное постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Вчера, 23:43
Ну теперь наши побегут куда глаза глядят лишь бы не идти в армию. А заодно забирайте тех кто откосил от армии возрастом до 50ти лет, долги рано или поздно нужно отдавать.
 
 

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