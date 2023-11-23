Офицеров запаса планируют призвать на военную службу в Казахстане

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в проекте постановления.



На портале "Открытые НПА" до 6 декабря размещен проект постановления правительства. Согласно документу офицеров запаса призовут для прохождения воинской службы сроком на два года, передает Tengrinews.kz.Вооруженные cилы - 600;Пограничная служба Комитета национальной безопасности - 80;Национальная гвардия - 42;Министерство по чрезвычайным ситуациям - 30.Проект будет находиться на публичном обсуждении до 6 декабря. Указанное постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.