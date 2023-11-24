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Какие редкие металлы есть в Казахстане и как их можно использовать

Просмотров:18 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Какие редкие металлы есть в Казахстане и как их можно использовать
Иллюстрация: Тengrinews.kz/Акмарал Карашон
В Казахстане добывают множество редкоземельных металлов (РЗМ), которые применяют в атомной энергетике, химической промышленности, машиностроении и других отраслях. Какими редкоземельными элементами богата республика и для чего они нужны, читайте в материале корреспондента Tengrinews.kz.

В Казахстане редкоземельные элементы содержатся в титано-редкоземельном месторождении Кундыбай, в редкометалльных месторождениях Жанет, Южный Жаур, Коктенколь, Верхнее Эспе, Карасу, а также в фосфоритовом массиве Каратау. Кроме этого, значительные объемы таких металлов содержат урановые месторождения, сообщили Tengrinews.kz в Ассоциации металлозаготовителей Казахстана (АМК) со ссылкой на данные Института геологических наук.

Где применяют редкоземельные металлы

По данным Министерства промышленности и строительства, к редкоземельным металлам относятся иттрий, лантан и 13 элементов группы лантаноидов: церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций.

Редкие элементы используют в различных отраслях техники: в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии.

"Широко применяют La (лантан), Ce (церий), Nd (неодим), Pr (празеодим) в стекольной промышленности в виде оксидов и других соединений", - рассказали в АМК.


Редкоземельные металлы в строительстве АЭС

Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции (АЭС). По данным Министерства энергетики, для эксплуатации станции требуются такие ресурсы, как материалы для строительства и обслуживания АЭС, например, бетон, сталь, изоляция; ядерное топливо, вода для охлаждения реакторов, квалифицированный персонал, а также финансовые ресурсы.

"Редкоземельные металлы, такие как неодим (Nd), прометий (Pm), тербий (Tb), гадолиний (Gd), могут использоваться в различных аспектах строительства и эксплуатации АЭС. Данные металлы могут быть использованы в различных сенсорах и измерительных устройствах для контроля параметров реактора и систем безопасности АЭС, а также в материалах для защиты от радиации, таких как легкие бетоны, которые уменьшают радиационную экспозицию персонала станции", - сообщили в Министерстве энергетики в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Металл неодима в сочетании с железом и бором используется для создания сильных постоянных магнитов, которые, в свою очередь, применяются в генераторах и электродвигателях в АЭС. Гадолиний может использоваться в нейтронных модераторах и подавителях нейтронов для регулирования ядерных реакций в реакторах.

"Основное и вспомогательное оборудование и материалы для АЭС, в состав которых входят редкоземельные металлы, поставляются в готовом виде. В целом местное содержание в проекте строительства АЭС будет предусмотрено в контракте на строительство в зависимости от нужд и требований проекта", - добавили в министерстве.

Мы также уточнили, сколько может стоить строительство АЭС в Казахстане. В министерстве ответили, что стоимость будет зависеть от модели реализации проекта, условий финансирования, технологий, мощности станции, ее местоположения.

При этом, по данным Минэнерго, стоимость построенных в мире двухблочных АЭС большой мощности составила около 10-12 миллиардов долларов. Фактическая стоимость проекта будут определена после выбора реакторной технологии и разработки проектной документации.

Какие редкоземельные металлы самые дорогие

Среди дорогих металлов, по данным ассоциации, различают натуральные и искусственно выведенные. Натуральные включают в себя осмий, родий, рутений, платину, золото и так далее. Искусственно выведенных редкоземельных металлов не так много, среди дорогих встречаются Осмий-187 и Калифорний.

По открытым данным, один грамм элемента Осмий-187 может стоить от 10 до 200 тысяч долларов. Калифорний еще дороже: один грамм изотопа может оцениваться в 4 миллиона долларов.

Министерство промышленности привело другие данные о самых дорогих и самых дешевых РЗМ.

"Согласно открытым источникам, среди РЗМ самым дорогим считается оксид тербия стоимостью 1 миллион 52 тысячи долларов за килограмм. Самым дешевым является оксид европия, стоимость которого составляет на сегодняшний день 27 тысяч долларов за килограмм", - говорится в ответе министерства на официальный запрос Tengrinews.kz.

Какие перспективы у Казахстана в добыче РЗМ

Добыча и переработка редкоземельных металлов — сложный и опасный процесс, связанный с большими экологическими рисками. Именно это 30 лет назад привело к "сворачиванию" добычи в США, считают в Ассоциации металлозаготовителей Казахстана. Соединенные Штаты в то время обеспечивали более 60 процентов мировой добычи. В настоящее время самым крупным мировым продуцентом РЗМ является Китай.

Что касается нашей страны, то в Казахстане, по данным экспертов, планируют изучить 12 новых участков на содержание редкоземельных металлов.

"Учитывая увеличивающийся спрос на редкие и редкоземельные металлы, в том числе литий, особое внимание уделяется выявлению перспективных участков на данные виды сырья. В частности, в этом году продолжаются работы на выявление редких металлов на участках Кара-Аяк и Мунча в Восточно-Казахстанской области и планируется начало работ по определению перспектив на выявление редкоземельных металлов на 12 новых участках", - сообщили в ассоциации.

Кроме того, у Казахстана есть существенный потенциал для развития минерально-сырьевой базы золота и меднорудной промышленности в центральном, восточном и южном регионах страны.

В Минпромышленности добавили, что правительство Казахстана разрабатывает комплексный план развития отрасли редких металлов (РМ) и РЗМ на 2024-2028 годы и ведет работу по привлечению зарубежных инвесторов и трансферу технологий для разработки месторождений РМ и РЗМ.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил, что освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть", должно стать одной из приоритетных задач для Казахстана. Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира.

Тогда же Глава государства поручил освободить от налогов отечественных и иностранных инвесторов в области геологической промышленности сроком на три года.


Источник: tengrinews.kz
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