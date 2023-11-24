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Виновные в аварии на ТЭЦ Экибастуза получили срок, но остались на свободе

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Виновные в аварии на ТЭЦ Экибастуза получили срок, но остались на свободе
Фото: pavlodarnews.kz
В Экибастузском городском суде вынесли приговор по делу об аварии на теплосетях города, которые в прошлом году оставили жителей в мороз без тепла. На скамье подсудимых оказались трое должностных лиц, отвечающих за работу теплоцентрали и сетей, передает Liter.kz.

Уголовное дело возбуждали против генерального директора ТОО “Экибастузтеплоэнерго” М., директора Экибастузской теплоэлектроцентрали В. и директора Экибастузских тепловых сетей Г. Их обвиняли в ненадлежащем выполнении своих обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к службе повлекшем тяжкие последствия (статья 254 УК).

М., В. и Г., являясь лицами, выполняющими управленческие функции в вышеназванных коммерческих организациях в городе Экибастузе, не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы. В результате недобросовестного отношения к своим обязанностям, по неосторожной вине подсудимых 27 ноября 2022 года в городе Экибастузе произошла авария на тепловых сетях ТОО “Экибастузтеплоэнерго”, что повлекло за собой тяжкие последствия и введение режима чрезвычайной ситуации в городе, – пояснили в суде.


В итоге суд приговорил каждого из них к 2,5 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду. Их лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года на ТЭЦ Экибастуза произошла остановка одного котлоагрегата, а через десять минут встали еще три. 28 ноября в городе объявили режим ЧС из-за аварий на теплосетях. Без тепла остался практически весь город. 123 человека эвакуировали, детские сады не работали, а школы были переведены на дистанционку. 28 ноября подача тепла спровоцировала новое ЧП в Экибастузе. Токаев решил рассмотреть возможность возврата проблемных ТЭЦ в госсобственность, обещая наказать виновников аварии в Экибастузе. Правительство вместе с Генеральной прокуратурой начало работу по возврату пакетов акций.


Источник: liter.kz
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