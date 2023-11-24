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В Нацбанке объяснили решение о снижении базовой ставки

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 11:30
В Нацбанке объяснили решение о снижении базовой ставки
Фото: depositphotos.com
В Национальном банке объяснили, почему приняли решение снизить базовую ставку до 15,75 процента годовых с коридором +/– 1 процентных пункта, передает Tengrinews.kz.

Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Нацбанк ожидает переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы.

"Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий", - заметили в монетарном регуляторе.


Отмечается, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Необходимость достижения цели по инфляции 5 процентов требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочном периоде.

Годовая инфляция продолжила замедление в октябре 2023 года, составив 10,8 процента, что ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона. Месячная инфляция в октябре 2023 года составила 0,7 процента, снизившись до уровня своих среднеисторических значений.

"Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции стабилизировались, но продолжают формироваться выше таргета и отражают устойчивый рост цен на широкий спектр товаров и услуг", - сообщили в Нацбанке.


При этом в монетарном регуляторе отметили, что инфляционные ожидания населения, несмотря на последовательное замедление инфляции, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках. В октябре 2023 года показатель ожидаемой на год вперед инфляции повысился. Основными факторами повышенных ожиданий остаются рост цен на ГСМ и динамика цен на продукты питания.


Источник: tengrinews.kz
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