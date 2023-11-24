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Наблюдавшим за пытками полицейским вынесли приговор в Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Наблюдавшим за пытками полицейским вынесли приговор в Атырау
Фото: depositphotos.com
В суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении пяти сотрудников полиции по обвинению в применении пыток и пособничестве к совершению пыток, передает Tengrinews.kz.

Подробности дела сообщили в пресс-службе суда.

"Установлено, что для раскрытия преступления и получения признательных показаний от доставленного в отдел полиции гражданина К. трое сотрудников полиции А., М. и Ж. путем избиения и удушения причинили потерпевшему физические страдания.

С. и Т., находясь в том же служебном кабинете, не останавливая применение пыток, бездействовали, тем самым содействовали совершению пыток", - сообщили в пресс-службе суда подробности дела.

Отмечается, что вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видеозаписями, изъятыми в здании городского отдела полиции, вещественными доказательствами, заключениями различных экспертиз.

"Суд признал подсудимых А., М., Ж. виновными в совершении пыток (пункт 1 часть 2 статья 146 УК), С., Т. признаны виновными в пособничестве к совершению пыток (часть 5 статья 28, пункт 1 часть 2 статья 146 УК). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до четырех лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", - говорится в сообщении пресс-службы суда Атырау.

Отмечается, что гражданский иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда удовлетворен частично. Приговор суда не вступил в законную силу.


Источник: tengrinews.kz
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