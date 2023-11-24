Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Ноября
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.17 KZT
  • €1 = 503.64 KZT
  • 1 RUB = 5.23 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сенатор об аграрной сфере: "20 лет одни реформы, а достижения лишь на бумаге"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Сенатор об аграрной сфере: "20 лет одни реформы, а достижения лишь на бумаге"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Заместитель председателя Сената Жакип Асанов выразил недовольство тем, как в Казахстане развивается аграрная сфера. По его словам, за последние 20 лет в стране проводятся только реформы, а научные достижения отрасли остаются лишь на бумаге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На правительственном часе, посвященном развитию аграрной науки, Асанов подчеркнул: чтобы аграрная сфера стала сильной, "в первую очередь необходимо подготовить своих сильных специалистов".

"В этом отношении мы отстаем от глобальных изменений. У нас есть три специальных аграрных университета, 34 научно-исследовательских института, производственные станции, где работают научные сотрудники. Но мы берем многое из-за рубежа: пшеница, удобрения, техника - все это мы привозим извне. Мы не можем нести научное основание для того, чтобы улучшить земляной покров", - подчеркнул он.


Такая же ситуация, по его словам, складывается и в животноводстве. Все инновационные технологии поставляются из-за рубежа.

"Здесь возникает вопрос: в аграрном секторе какие меры проводятся? За последние 20 лет у нас проводятся только реформы. Девять лет назад был создан Национальный аграрно-научный центр, который соединил все институты и вузы. Но начальство бесконечно меняется. Исследовательские институты заняты постоянными переездами. Это только имитация.
Мы, конечно, не будем говорить о том, что мы не развиваем аграрный сектор. Но недостаточно развивать эти процессы только на бумаге, нужно вводить это все в производство. Мы не против того, чтобы привозить из-за рубежа технику и технологии, это правильно. Но такие вопросы, как повышение качества почвы, использование местных органических удобрений, - это все наша обязанность. Почему мы не можем до сегодняшнего дня эти вопросы решить?" - возмутился Жакип Асанов.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика