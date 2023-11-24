Сенатор об аграрной сфере: "20 лет одни реформы, а достижения лишь на бумаге"

"В этом отношении мы отстаем от глобальных изменений. У нас есть три специальных аграрных университета, 34 научно-исследовательских института, производственные станции, где работают научные сотрудники. Но мы берем многое из-за рубежа: пшеница, удобрения, техника - все это мы привозим извне. Мы не можем нести научное основание для того, чтобы улучшить земляной покров", - подчеркнул он.



"Здесь возникает вопрос: в аграрном секторе какие меры проводятся? За последние 20 лет у нас проводятся только реформы. Девять лет назад был создан Национальный аграрно-научный центр, который соединил все институты и вузы. Но начальство бесконечно меняется. Исследовательские институты заняты постоянными переездами. Это только имитация.

Мы, конечно, не будем говорить о том, что мы не развиваем аграрный сектор. Но недостаточно развивать эти процессы только на бумаге, нужно вводить это все в производство. Мы не против того, чтобы привозить из-за рубежа технику и технологии, это правильно. Но такие вопросы, как повышение качества почвы, использование местных органических удобрений, - это все наша обязанность. Почему мы не можем до сегодняшнего дня эти вопросы решить?" - возмутился Жакип Асанов.



Заместитель председателя Сената Жакип Асанов выразил недовольство тем, как в Казахстане развивается аграрная сфера. По его словам, за последние 20 лет в стране проводятся только реформы, а научные достижения отрасли остаются лишь на бумаге, передает корреспондент Tengrinews.kz.На правительственном часе, посвященном развитию аграрной науки, Асанов подчеркнул: чтобы аграрная сфера стала сильной, "в первую очередь необходимо подготовить своих сильных специалистов".Такая же ситуация, по его словам, складывается и в животноводстве. Все инновационные технологии поставляются из-за рубежа.