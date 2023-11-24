Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Ноября
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.17 KZT
  • €1 = 503.64 KZT
  • 1 RUB = 5.23 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Больно, обидно, стыдно": аким области Жетысу об аресте главы полиции Талдыкоргана

Просмотров:536 Опубликовано: Сегодня, 14:53
"Больно, обидно, стыдно": аким области Жетысу об аресте главы полиции Талдыкоргана
Марат Куштыбаев. Фото: zhetysu.gov.kz
Аким области Жетысу Бейбит Исабаев прокомментировал арест начальника управления полиции Талдыкоргана, который подозревается в изнасиловании 27-летней девушки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ситуацию он прокомментировал в ходе брифинга в СЦК в Астане.

"Мне тут не о чем говорить, не буду оправдываться. Если на такие поступки идет сам руководитель государственного правоохранительного органа, которому доверяет общество и который обеспечивает порядок в обществе. Больно, обидно, стыдно. Таким людям не должно быть места в рядах полиции. 10 дней назад сотрудники МВД приехали в наш регион, были проведены служебные проверочные работы", - заявил аким области Жетысу, отвечая на вопросы журналистов.


Как отметил аким региона, начальник ДП области Жетысу и два его заместителя были освобождены от занимаемых должностей.

"Было решено, что два других заместителя не вполне соответствуют своей официальной должности. Теперь на должность начальника областного управления полиции прибыл новый гражданин. Ищем человека на должность начальника городского отдела полиции. Мы с министром провели личную встречу с генеральным штабом офицеров, штабом города и области, отделом полиции. Это был нелицеприятный разговор", - заявил Бейбит Исабаев.

Напомним, что ранее глава полиции Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании. Позже его арестовали на два месяца.

Возбуждено уголовное дело по статье 120, части 2 УК РК ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей").


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика