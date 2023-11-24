"Больно, обидно, стыдно": аким области Жетысу об аресте главы полиции Талдыкоргана

"Мне тут не о чем говорить, не буду оправдываться. Если на такие поступки идет сам руководитель государственного правоохранительного органа, которому доверяет общество и который обеспечивает порядок в обществе. Больно, обидно, стыдно. Таким людям не должно быть места в рядах полиции. 10 дней назад сотрудники МВД приехали в наш регион, были проведены служебные проверочные работы", - заявил аким области Жетысу, отвечая на вопросы журналистов.



"Было решено, что два других заместителя не вполне соответствуют своей официальной должности. Теперь на должность начальника областного управления полиции прибыл новый гражданин. Ищем человека на должность начальника городского отдела полиции. Мы с министром провели личную встречу с генеральным штабом офицеров, штабом города и области, отделом полиции. Это был нелицеприятный разговор", - заявил Бейбит Исабаев.



Аким области Жетысу Бейбит Исабаев прокомментировал арест начальника управления полиции Талдыкоргана, который подозревается в изнасиловании 27-летней девушки, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ситуацию он прокомментировал в ходе брифинга в СЦК в Астане.Как отметил аким региона, начальник ДП области Жетысу и два его заместителя были освобождены от занимаемых должностей.Напомним, что ранее глава полиции Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании. Позже его арестовали на два месяца.Возбуждено уголовное дело по статье 120, части 2 УК РК ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей").