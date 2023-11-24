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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

232 тысячи казахстанцев снимут с очереди на жилье

Просмотров:531 Опубликовано: Сегодня, 15:21
232 тысячи казахстанцев снимут с очереди на жилье
Канат Шарлапаев
232 тысячи казахстанцев снимут с очереди на жилье. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает «Хабар 24».

Причины для этого у всех разные. 90 тысяч человек в этом списке в течение последних пяти лет имели в собственности жильё. У остальных – проблемы с регистрацией, пропиской и другими документами. Акиматы уже приступили к работе — с 1 августа из очереди исключили 21,5 тысяч граждан.

Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства РК:
— Нашим Министерством совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проведен анализ действующей базы очередников на предмет соответствия требованиям законодательства. По предварительным данным, из 646 тысяч граждан 232 тысячи очередников подлежат снятию с учета. Это показывает, что местными исполнительными органами данная работа ранее проводилась ненадлежащим образом.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 2 )

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808 (Посетители) Сегодня, 18:16
Люди у нас очень терпеливые и очень любят когда над ними издеваются чуновниги...
 
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  • 808
 Argallo (Посетители) Сегодня, 17:38
Смысл этой очереди, когда она вообещ не двигается rofl За 10 лет очереди ни на 1 пункт не было сдвига
 
 

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