— Нашим Министерством совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проведен анализ действующей базы очередников на предмет соответствия требованиям законодательства. По предварительным данным, из 646 тысяч граждан 232 тысячи очередников подлежат снятию с учета. Это показывает, что местными исполнительными органами данная работа ранее проводилась ненадлежащим образом.

232 тысячи казахстанцев снимут с очереди на жилье. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает «Хабар 24».Причины для этого у всех разные. 90 тысяч человек в этом списке в течение последних пяти лет имели в собственности жильё. У остальных – проблемы с регистрацией, пропиской и другими документами. Акиматы уже приступили к работе — с 1 августа из очереди исключили 21,5 тысяч граждан.Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства РК: