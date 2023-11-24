Антимонопольный департамент Атырауской области снизил тарифы 9 монополистам

Причина этому - исполнение тарифных смет за 2022 год. В итоге департаментом введены компенсирующие тарифы сроком на один год девяти субъектам на общую сумму 2,36 млрд тенге.



По водоснабжению были не исполнены тарифы на общую сумму 1,83 млрд тенге. В списках нарушителей с самыми крупными суммами неисполнения - 1,76 млрд тенге - лидером является ТОО Karabatan Utility Solutions. Компания занимается поставкой технической воды на завод KPI и ещё несколько промышленных предприятий района.



Для того чтобы вернуть деньги потребителям, департаменту пришлось ввести компенсирующий тариф на 69% ниже действующего.



Также за неисполнение сметных договоренностей наказан индивидуальный предприниматель, поставщик питьевой воды в Кызылкогинском районе. Ему тариф снижен на 92%.



