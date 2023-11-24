Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Ноября
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.17 KZT
  • €1 = 503.64 KZT
  • 1 RUB = 5.23 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Антимонопольный департамент Атырауской области снизил тарифы 9 монополистам

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Антимонопольный департамент Атырауской области снизил тарифы 9 монополистам
Фото: depositphotos.com
Причина этому - исполнение тарифных смет за 2022 год. В итоге департаментом введены компенсирующие тарифы сроком на один год девяти субъектам на общую сумму 2,36 млрд тенге.

По водоснабжению были не исполнены тарифы на общую сумму 1,83 млрд тенге. В списках нарушителей с самыми крупными суммами неисполнения - 1,76 млрд тенге - лидером является ТОО Karabatan Utility Solutions. Компания занимается поставкой технической воды на завод KPI и ещё несколько промышленных предприятий района.

Для того чтобы вернуть деньги потребителям, департаменту пришлось ввести компенсирующий тариф на 69% ниже действующего.

Также за неисполнение сметных договоренностей наказан индивидуальный предприниматель, поставщик питьевой воды в Кызылкогинском районе. Ему тариф снижен на 92%.



Источник: azh.kz/ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика