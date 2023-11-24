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Спасение Арала и Каспия: Токаев выступил с предложениями на саммите в Баку

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Спасение Арала и Каспия: Токаев выступил с предложениями на саммите в Баку
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), предложил начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Токаева, эти вопросы затрагивают все страны СПЕКА и добиться успеха в одиночку здесь невозможно. Наглядное тому подтверждение - трагедия Арала, последствия которой ощущаются не только в странах региона, но и далеко за его пределами.

"В следующем году Казахстан в качестве председателя в Международном фонде спасения Арала сфокусируется на усилении работы по предотвращению деградации окружающей среды когда-то одного из крупнейших закрытых водоемов мира. Большую озабоченность вызывает сложная экологическая ситуация в Каспийском море, связанная с обмелением, резким снижением стока воды, сокращением биоресурсов и антропогенным загрязнением. Спасение Каспия должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Призываю все заинтересованные стороны к выработке общего плана действий по улучшению состояния этого уникального водоема. Убежден, наше взаимовыгодное сотрудничество укрепит статус Каспия как моря мира и новых возможностей", – сказал Президент.


Источник: tengrinews.kz
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