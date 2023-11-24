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Собственное производство бытовой техники и телевизоров начали в Казахстане

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 20:32
Собственное производство бытовой техники и телевизоров начали в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Влад Семенов
В Казахстане начато собственное производство бытовой техники и телевизоров на заводе Silk Road Electronics. Завод расположен в индустриальной зоне Сарани в Карагандинской области, на месте некогда заброшенного завода РТИ.

Сегодня на современном автоматизированном предприятии начали выпуск 7 видов продукции. Это электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины-полуавтоматы и телевизоры. Все это производится под единым брендом Artel.

"На линии кухонных вытяжек мы выпускаем семь разных модификаций. Столько же видов есть у телевизоров и стиральных машин-полуавтоматов. У пылесосов и электрических водонагревателей чуть поменьше - по пять. Мини-печи производятся в восьми комплектациях, а кухонные плиты - в 12", - рассказала инженер-технолог линии стиральных машин-полуавтоматов Нургул Жоргембай.


На начальном этапе сотрудники налаживают работу на семи линиях производства. Далее на заводе запустят производство схемных плат для бытовой техники и телевизоров. Параллельно будут возводить участок для термопластавтоматов (автоматизированная машина для изготовления деталей из термопластов методом литья). Кроме того, на заводе запланирована штамповка изделий.

Производительность завода на полной мощности к 2025 году составит до 1,1 миллиона штук продукции в год. На начальном этапе здесь будет трудоустроено около 400 жителей Сарани, Шахтинска и Караганды. В будущем штат сотрудников планируется увеличить до 1200.

"Я сам из Сарани и знаю, каким раньше было это место. Здесь раньше находился завод резинотехнических изделий, потом он много лет простаивал. А сейчас посмотрите, какое большое, обширное и светлое предприятие. Рабочие места людям предоставили. И это еще не предел, в дальнейшем откроются дополнительные линии. После обучения я начал работать сборщиком на линии производства газоплит. Потом меня перевели оператором на гибочные станки металла, а сейчас являюсь мастером линии производства электроводонагревателей. Руковожу данным отделом, говорю своим людям, что делать и чем заниматься", - отметил Арман Абылхаиров.


Стоит отметить, что бренд Artel является партнером компании Samsung и представлен в 20 странах мира, в том числе в США, ОАЭ, Эстонии, Кувейте. Востребованность объясняется высоким качеством продукции по доступной цене.

Проект реализуется при поддержке АО "НУХ "Байтерек" через АО "Фонд развития промышленности".


Источник: tengrinews.kz
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