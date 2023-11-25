"Все телефоны прослушивают": на заявление экс-вице-министра ответили в "Казахтелекоме"

Видео с отрывком интервью бывшего вице-министра здравоохранения появилось в сети. По словам Олжаса Абишева, все телефоны в Казахстане прослушиваются, поскольку, как заверяет экс вице-министр, все телефоны цифровые. А "все цифровые подключения проходят через инфраструктуру "Казахтелекома", и к этой инфраструктуре имеет доступ Комитет национальной безопасности.

"Каждый оператор связи, работающий на территории Казахстана, работает в строгом соответствии с законом "О связи". Что касается вопроса о доступе к комплексу технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий, то его имеют исключительно правоохранительные и специальные органы", - прокомментировала она.

В компании АО "Казахтелеком" прояснили информацию в сети про массовую прослушку сотовых телефонов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментарием в компанию АО "Казахтелеком".Как пояснила директор департамента коммуникаций АО "Казахтелеком" Сара Бакирова, доступ к комплексу технических средств есть только у правоохранителей.