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"Все телефоны прослушивают": на заявление экс-вице-министра ответили в "Казахтелекоме"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:13
"Все телефоны прослушивают": на заявление экс-вице-министра ответили в "Казахтелекоме"
Фото из открытых источников
В компании АО "Казахтелеком" прояснили информацию в сети про массовую прослушку сотовых телефонов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео с отрывком интервью бывшего вице-министра здравоохранения появилось в сети. По словам Олжаса Абишева, все телефоны в Казахстане прослушиваются, поскольку, как заверяет экс вице-министр, все телефоны цифровые. А "все цифровые подключения проходят через инфраструктуру "Казахтелекома", и к этой инфраструктуре имеет доступ Комитет национальной безопасности.


Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментарием в компанию АО "Казахтелеком".

Как пояснила директор департамента коммуникаций АО "Казахтелеком" Сара Бакирова, доступ к комплексу технических средств есть только у правоохранителей.

"Каждый оператор связи, работающий на территории Казахстана, работает в строгом соответствии с законом "О связи". Что касается вопроса о доступе к комплексу технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий, то его имеют исключительно правоохранительные и специальные органы", - прокомментировала она.



Источник: Tengrinews.kz
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