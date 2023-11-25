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Два факта вербовки казахстанцев на войну в Украине расследуют в Костанайской области

Просмотров:222 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Два факта вербовки казахстанцев на войну в Украине расследуют в Костанайской области
Фото: shutterstock
О попытках рекрутинга казахстанцев для участия в войне в Украине сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. По его словам, в двух приграничных с Россией районах появились агитационные листовки, сообщает «Курсив».

Что произошло. Аким заявил, что эти факты не носят массовый характер, а касаются двух приграничных районов. Оба случая расследуются правоохранительными органами.

«Были попытки. Появились определенные какие-то листовки, но мы быстро выяснили, кто этим занимается. И, естественно, все меры предприняли для того, чтобы наказать этих людей по закону», — рассказал Аксакалов.


Он добавил, что один из инцидентов произошел в Узункольском районе, который имеет общую границу с Курганской областью РФ.

Какие меры предприняли. По словам акима, «эти факты произошли недавно», поэтому их расследование продолжается. Для недопущения повторения подобных случаев в регионе приняты «все необходимые действия». Но аким так и не назвал конкретных мер.

«Ни один факт не будет пропущен, и все люди, занимающиеся этим видом деятельности, получат соответствующее наказание», — подчеркнул глава области.


В начале сентября сообщалось, что Россия пытается отсрочить всеобщую мобилизацию перед президентскими выборами, поэтому на войну с Украиной активно вербуют граждан соседних стран, в том числе Казахстана и Армении. По данным британской разведки, в этих странах заметили онлайн-объявления, предлагающие первоначальный взнос в размере $5140 и заработную плату от $1973 за участие в боевых действиях.

Однако первые попытки рекрутинга казахстанцев для участия в войне были зафиксированы еще в начале июня. Тогда в прокуратуре Костанайской области сообщили, что в соцсетях распространялись материалы с признаками разжигания национальной розни, оскорбления чести и достоинства граждан обеих сторон, а также сепаратистские призывы касательно целостности территории Казахстана.

В апреле «Курсив» писал, что Комитет национальной безопасности расследует 10 уголовных дел в отношении казахстанцев, участвовавших в войне в Украине. Позже, в августе, стало известно, что количество подобных дел увеличилось в два раза, до 20.


Источник: kz.kursiv.media
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