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"Я не получаю никаких пособий": как сейчас живет "молодой старик" Нуржан Уркешбаев

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 11:02
"Я не получаю никаких пособий": как сейчас живет "молодой старик" Нуржан Уркешбаев
Фото Нуржана Уркешбаева
Известный "молодой старик" из Атырау Нуржан Уркешбаев заявляет, что его лишили пособия по инвалидности. Сейчас он зарабатывает на жизнь, выступая на тоях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Впервые весть о ребенке с лицом старика разлетелась по всей стране в начале 2000-х. На тот момент Нуржан был единственным больным прогерией, преждевременным старением, в стране. У него брали интервью, писали о нем репортажи и даже приглашали "молодого старика" на телевидение. В 2011 году Нуржану сделали пластическую операцию в два этапа. Тогда юноша остался доволен результатом, а его семья утверждала, что он помолодел лет на 30.

Наш корреспондент связалась с Нуржаном и узнала о том, как складывается жизнь "юного старика" из Атырау. Выяснилось, что он все-таки воплотил свою мечту и начал карьеру певца. Правда, не в шоу, а той-бизнесе.

"Сейчас я живу в селе Мукур со своей семьей. С мамой, братом, его женой и их дочерью. Папа, к сожалению, умер два года назад. С 2011 года выступаю на тоях, у меня есть свой тамада, с которым я работаю. Заказов очень много, они поступают не только из Атырауского региона, но и других городов, селений. Свои песни пока не выпустил, исполняю тойские песни", - рассказал Нуржан.


Операций больше Нуржану не делали, но мужчина утверждает, что чувствует себя хорошо. Однако "молодой старик" разочарован отношением к себе и другим больным прогерией.

"Такое чувство, что все про нас забыли. Никто из чиновников не интересуется нашим состоянием. Мы же есть, нас, больных прогерией, не так много в Казахстане. Никто не выделяет нам средства на лекарства, необходимые препараты. Сейчас я даже пособие не получаю. В Атырау мне говорят, что я дееспособный, могу работать. А в районе утверждают, что не годен для работы. В поликлиниках не хотят принимать меня, говорят, что у меня нет медицинской страховки", - сетует Нуржан.


"Молодой старик" говорит, что операций с 2011 года ему не проводили. Операция стоит дорого, а средств на ее оплату государство не выделяет.

"В 2011 году операцию сделали в частной клинике. С тех пор подобные процедуры не проводились. Но врачи предлагают сделать операцию снова, вот только она стоит ощутимо дорого", - сообщил Уркешбаев.

В 2015 году Нуржан женился, однако через два года супруги развелись. Сейчас Нуржан не прочь жениться и создать семью, но девушки пока что у него нет.

Фото Нуржана Уркешбаева

Мы обратились с запросом в Министерство здравоохранения о том, какие выплаты полагаются больным прогерией в Казахстане.

"Лечение данного заболевания заключается в комплексном подходе, где акцентируется внимание на поддерживающую терапию для коррекции изменений в органах и тканях больного. Лечение больных с прогерией методом пластической операции определяется группой врачей и требует проведения индивидуального анализа с учетом показаний и противопоказаний", - сообщили в министерстве.


Также, согласно ответу Минздрава, в соответствии с Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы:

- реализуют государственную политику в области здравоохранения на территории соответствующей административно-территориальной единицы;
- организуют оказание населению медицинской помощи, в том числе профилактику и лечение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, включая лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- обеспечивают реализацию прав лиц на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

"Так, по состоянию на 22 ноября 2023 года в Республике Казахстан зарегистрировано 202 больных, состоящих на диспансерном учете, из них взрослых 96 и детей 106", - резюмировали в Минздраве.


Источник: Tengrinews.kz
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