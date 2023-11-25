"Я не получаю никаких пособий": как сейчас живет "молодой старик" Нуржан Уркешбаев

"Сейчас я живу в селе Мукур со своей семьей. С мамой, братом, его женой и их дочерью. Папа, к сожалению, умер два года назад. С 2011 года выступаю на тоях, у меня есть свой тамада, с которым я работаю. Заказов очень много, они поступают не только из Атырауского региона, но и других городов, селений. Свои песни пока не выпустил, исполняю тойские песни", - рассказал Нуржан.

"Такое чувство, что все про нас забыли. Никто из чиновников не интересуется нашим состоянием. Мы же есть, нас, больных прогерией, не так много в Казахстане. Никто не выделяет нам средства на лекарства, необходимые препараты. Сейчас я даже пособие не получаю. В Атырау мне говорят, что я дееспособный, могу работать. А в районе утверждают, что не годен для работы. В поликлиниках не хотят принимать меня, говорят, что у меня нет медицинской страховки", - сетует Нуржан.

"Лечение данного заболевания заключается в комплексном подходе, где акцентируется внимание на поддерживающую терапию для коррекции изменений в органах и тканях больного. Лечение больных с прогерией методом пластической операции определяется группой врачей и требует проведения индивидуального анализа с учетом показаний и противопоказаний", - сообщили в министерстве.

"Так, по состоянию на 22 ноября 2023 года в Республике Казахстан зарегистрировано 202 больных, состоящих на диспансерном учете, из них взрослых 96 и детей 106", - резюмировали в Минздраве.

Известный "молодой старик" из Атырау Нуржан Уркешбаев заявляет, что его лишили пособия по инвалидности. Сейчас он зарабатывает на жизнь, выступая на тоях, передает корреспондент Tengrinews.kz.Впервые весть о ребенке с лицом старика разлетелась по всей стране в начале 2000-х. На тот момент Нуржан был единственным больным прогерией, преждевременным старением, в стране. У него брали интервью, писали о нем репортажи и даже приглашали "молодого старика" на телевидение. В 2011 году Нуржану сделали пластическую операцию в два этапа. Тогда юноша остался доволен результатом, а его семья утверждала, что он помолодел лет на 30.Наш корреспондент связалась с Нуржаном и узнала о том, как складывается жизнь "юного старика" из Атырау. Выяснилось, что он все-таки воплотил свою мечту и начал карьеру певца. Правда, не в шоу, а той-бизнесе.Операций больше Нуржану не делали, но мужчина утверждает, что чувствует себя хорошо. Однако "молодой старик" разочарован отношением к себе и другим больным прогерией."Молодой старик" говорит, что операций с 2011 года ему не проводили. Операция стоит дорого, а средств на ее оплату государство не выделяет."В 2011 году операцию сделали в частной клинике. С тех пор подобные процедуры не проводились. Но врачи предлагают сделать операцию снова, вот только она стоит ощутимо дорого", - сообщил Уркешбаев.В 2015 году Нуржан женился, однако через два года супруги развелись. Сейчас Нуржан не прочь жениться и создать семью, но девушки пока что у него нет.Фото Нуржана УркешбаеваМы обратились с запросом в Министерство здравоохранения о том, какие выплаты полагаются больным прогерией в Казахстане.Также, согласно ответу Минздрава, в соответствии с Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы:- реализуют государственную политику в области здравоохранения на территории соответствующей административно-территориальной единицы;- организуют оказание населению медицинской помощи, в том числе профилактику и лечение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, включая лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;- обеспечивают реализацию прав лиц на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;