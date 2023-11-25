«Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации паломнического туризма. По результатам следственно-оперативных мероприятий руководитель туристической компании ТОО «Zam Zam Qazaqstan» изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию. Установлен факт создания сайта, схожего с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающего легальность выдаваемой паломникам визы на совершение Хаджа. 22 ноября с санкции суда подозреваемый взят под стражу», - сообщили в МВД в субботу.

Астана. 25 ноября. КазТАГ – Задержан подозреваемый в обмане собравшихся на Хадж казахстанских паломников, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.Как отметили в ведомстве, досудебное расследование продолжается.