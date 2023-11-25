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Задержан подозреваемый в обмане собравшихся на Хадж казахстанских паломников

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Задержан подозреваемый в обмане собравшихся на Хадж казахстанских паломников
Фото из открытых источников
Астана. 25 ноября. КазТАГ – Задержан подозреваемый в обмане собравшихся на Хадж казахстанских паломников, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации паломнического туризма. По результатам следственно-оперативных мероприятий руководитель туристической компании ТОО «Zam Zam Qazaqstan» изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию. Установлен факт создания сайта, схожего с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающего легальность выдаваемой паломникам визы на совершение Хаджа. 22 ноября с санкции суда подозреваемый взят под стражу», - сообщили в МВД в субботу.


Как отметили в ведомстве, досудебное расследование продолжается.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 12:14
человек ни его не боится вообще раз на Богоугодное дело позарился
 
 

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