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В аэропорту Астаны вводят биометрическую идентификацию пассажиров

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 13:31
В аэропорту Астаны вводят биометрическую идентификацию пассажиров
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В аэропорту Астаны планируют внедрить регистрацию пассажиров по биометрической идентификации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров посетил Международный аэропорт Астаны и принял участие в совещании по вопросам повышения уровня цифровизации в аэропорту, где обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта.

Программу регистрации пассажиров по биометрической идентификации планируют запустить в тестовом режиме с 27 по 30 ноября 2023 года.


Также на совещании рассмотрены перспективы внедрения новых систем для саморегистрации и сдачи багажа.


Источник: Tengrinews.kz
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