В аэропорту Астаны вводят биометрическую идентификацию пассажиров

Программу регистрации пассажиров по биометрической идентификации планируют запустить в тестовом режиме с 27 по 30 ноября 2023 года.

В аэропорту Астаны планируют внедрить регистрацию пассажиров по биометрической идентификации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров посетил Международный аэропорт Астаны и принял участие в совещании по вопросам повышения уровня цифровизации в аэропорту, где обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта.Также на совещании рассмотрены перспективы внедрения новых систем для саморегистрации и сдачи багажа.