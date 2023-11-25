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Таксист взял 45 тыс. тенге с гражданина Индии за поездку из аэропорта до отеля в Астане

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Таксист взял 45 тыс. тенге с гражданина Индии за поездку из аэропорта до отеля в Астане
Фото из открытых источников
Астана. 25 ноября. КазТАГ – Таксист взял Т45 тыс. с гражданина Индии за поездку из аэропорта до отеля в Астане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«22 ноября на канал «102» поступило сообщение от администратора отеля «Дипломат», который сообщил, что водитель такси взял с гражданина Индии Т45 тыс. за то, что довез его из аэропорта Астаны до отеля. В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудники департамента полиции на транспорте задержали водителя одного из таксопарков столицы, который ввел в заблуждение иностранца и умышленно завысил цену за поездку из международного аэропорта до гостиницы», - говорится в сообщении в субботу.


Как отмечается, водитель такси свою вину признал и возместил ущерб в полном объеме.

«В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 190 (нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей) КоАП РК и наложен штраф в размере 10 МРП. Также в адрес частного таксопарка направлено представление об устранении причин и условий совершения подобных правонарушений», - добавили полицейские.


1 МРП = Т3450.


Источник: kaztag.kz
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