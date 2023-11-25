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Министр Карабаев: Авиабилеты дорогие – признаем, благосостояние граждан постоянно растет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Министр Карабаев: Авиабилеты дорогие – признаем, благосостояние граждан постоянно растет
фото: Пресс-служба МТ РК
Костанай. 25 ноября. КазТАГ – Министр транспорта Марат Карабаев признал дороговизну авиабилетов и заявил, что благосостояние граждан постоянно растет, передает корреспондент агентства.

«Доступность перелетов – часто обсуждаемый в обществе вопрос. Билеты дорогие – признаем. Сейчас мы прорабатываем вопрос выхода на казахстанский рынок нового лоукостера и международной компании», - заявил Карабаев на встрече с населением Костанайской области в субботу.


Как утверждает глава минтранса (слова Карабаева приводит его пресс-служба), «появится конкуренция – упадет стоимость билета».

«К тому же, благосостояние граждан тоже постоянно растет. Об этом свидетельствует рост спроса на авиаперевозки – на 27% за год. Чтобы удовлетворить его мы стали активно закупать новые самолеты. В этом году мы покупаем еще 11 самолетов, тогда в Казахстане будет 100 самолетов. А к 2025 году мы планируем, что у отечественных пассажирских авиакомпаний будет 145 собственных бортов. Также у нас в планах запуск новых авиамаршрутов», - утверждает Карабаев.


Источник: kaztag.kz
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