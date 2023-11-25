Компании Кулибаева выписали многомиллионный штраф

Истцом по делу выступило АЗРК, обнаружившее в действиях «Парка хранения сжиженного нефтяного газа» нарушения. Компанию обвинили в применении разных цен или условий к схожим соглашениям. Кроме того, она создавала препятствия для выхода на рынок конкурентов и навязывала клиентам экономически или технически необоснованные условия, не относящиеся к предмету договора.

Административный суд Атырау назначил штраф в размере 324 млн тенге компании «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», совладельцем которой является основной собственник Halyk Bank Тимур Кулибаев, за злоупотребление положением на рынке, сообщается на сайте Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).Учредителями «Парка хранения сжиженного нефтяного газа» на портале eGov указаны Joint Technologies, Атырауский нефтеперерабатывающий завод и алматинская компания «КӨКСЕҢГІР». Joint Resources, в свою очередь, принадлежит компании «Кипрос», владельцем которой является Тимур Кулибаев. Доля владения Кулибаева в «Парке хранения сжиженного нефтяного газа» не указана.В мае 50% «Парка хранения сжиженного нефтяного газа» были по решению суда переданы от Кулибаева в собственность Атырауского НПЗ.Кроме того, в последние месяцы АЗРК инициировало сразу несколько антимонопольных разбирательств в отношении различных компаний, контролируемых Кулибаевым. В марте «РТИ-АНПЗ» оштрафовали на 485 млн тенге, в сентябре Торговому дому «ТЭК-Казахстан» назначили 1,6 млрд (в рамках этого дела было инициировано уголовное разбирательство). В мае транспортная прокуратура оспорила сделку 20-летней давности по передаче структурам Кулибаева топливных складов КТЖ.