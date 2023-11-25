В Казахстане из-за снижения базовой ставки могут подешеветь кредиты

"При прочих равных условиях процентные ставки по кредитам будут постепенно снижаться. Мы видим, инфляция снижается, на этом фоне 16-процентная ставка - это очень много. На мой взгляд, Нацбанку надо решительнее снижать процентную ставку", - заявил экономист Марат Каирленов.

В Казахстане из-за снижения Национальным банком базовой ставки могут подешеветь кредиты. Такое мнение высказали эксперты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.В пятницу, 24 ноября, Нацбанк утвердил базовую ставку на уровне 15,75 процента годовых. Это третье снижение базовой ставки в 2023 году. Предыдущие были в августе и октябре. К концу прошлого года она была на процент выше, чем сейчас.По словам экономистов, понижение базовой ставки связано с некоторым спадом инфляции. Это должно повлиять на стоимость как потребительских, так и ипотечных кредитов. При этом многие эксперты прогнозируют, что Нацбанк будет и дальше понижать базовую ставку.