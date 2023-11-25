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В Казахстане из-за снижения базовой ставки могут подешеветь кредиты

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 18:29
В Казахстане из-за снижения базовой ставки могут подешеветь кредиты
Фото из открытых источников
В Казахстане из-за снижения Национальным банком базовой ставки могут подешеветь кредиты. Такое мнение высказали эксперты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

В пятницу, 24 ноября, Нацбанк утвердил базовую ставку на уровне 15,75 процента годовых. Это третье снижение базовой ставки в 2023 году. Предыдущие были в августе и октябре. К концу прошлого года она была на процент выше, чем сейчас.

По словам экономистов, понижение базовой ставки связано с некоторым спадом инфляции. Это должно повлиять на стоимость как потребительских, так и ипотечных кредитов. При этом многие эксперты прогнозируют, что Нацбанк будет и дальше понижать базовую ставку.

"При прочих равных условиях процентные ставки по кредитам будут постепенно снижаться. Мы видим, инфляция снижается, на этом фоне 16-процентная ставка - это очень много. На мой взгляд, Нацбанку надо решительнее снижать процентную ставку", - заявил экономист Марат Каирленов.




Источник: Tengrinews.kz
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