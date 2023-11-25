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Ушел из жизни солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 18:48
Ушел из жизни солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
Фото www.instagram.com/akzholmeirbekov/
Ушел из жизни солист легендарной казахстанской группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Massaget.kz.

Меирбеков Акжол Нускабекович родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области. Певец ансамбля "Дос-Мукасан", участвовал во всесоюзных, мировых и международных фестивалях и конкурсах и становился лауреатом.


Впоследствии стал солистом ансамблей "Аркас", "Сазген", "Адырна" Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.

В 1994-1996 годах работал директором и художественным руководителем ансамбля "Гульдер".

Награжден несколькими медалями. Заслуженный артист Республики Казахстан.


Источник: Tengrinews.kz
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