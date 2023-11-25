Но специалисты утверждают, что применение опережающего времени способствует и является одним из факторов обострения целого ряда социально опасных заболевании. В первую очередь, следует отметить десинхроноз, выражающийся в накоплении усталости, снижении умственной и физической работоспособности, нарушении сна, расстройстве пищеварения. Что, в свою очередь, влечет за собой целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой, репродуктивной и эндокринной систем.

Между тем, проблема существует не только в Костанайской области, но и по всей территории Казахстана. В связи с чем астрофизический институт имени Фесенкова предложил применить ко всей территории Казахстана время часового пояса, приведя его к одному знаменателю – UTC+5.

К чему приводит искусственная игра со временем, было ясно еще из предыдущих перемен, когда в 1981 году на территории РК – по образу и подобию стран СНГ, было введено так называемое летнее время, из-за которого в марте стрелки часов переводили на час вперед, а в октябре возвращали на час назад. В результате – массовые жалобы населения на сбой биологических ритмов, участившиеся аварии на производствах, резко выросшее количество ДТП, не говоря об участившихся проблемах со здоровьем, причем как у взрослого населения, так и у детей. Так что в 2005 году его пришлось отменить. В то время как сегодня в мире более 100 стран до сих пор пожинают и проживают последствия этого «часового переворота».

Введение на территории всей страны введение единого часового пояса UTC+5. Сегодня в Казахстане в основном UTC+6, за исключением нескольких западных регионов республики.Однако медики говорят, что новая игра со временем может стоить казахстанцам серьезных проблем со здоровьем, сообщает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.По словам мажилисменов, «начиная с 2019 года жители Костанайской области неоднократно обращались с просьбой решить проблему несоответствия официального часового пояса и природного времени, разница между которыми сегодня составляет почти два часа». То есть, вроде как более 95 процентов территории Костанайской области находится в географическом часовом поясе UTC+4, а административно Костанайская область расположена в часовом поясе UTC+6.Тем более, что и Барселонская декларация о политике времени, принятая в октябре 2022 и уже подписанная рядом влиятельных международных организаций, констатирует, что «согласно научному консенсусу, для здоровья, экономики и безопасности человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени (естественному времени)». И данные выводы базируются на достаточном количестве верифицируемых научных исследований, проведенных в разных странах.В случае чего вся территория республики будет находиться в одном укрупненном часовом поясе. Что, по мнению специалистов данного заведения, «приведет к некоей экономической выгоде, которая будет выражена в улучшение координации всех государственных служб, транспортных и других коммуникаций».Как и по мнению депутатов, утверждающих, что «если в настоящее время в 13 административных единицах отклонение от местного солнечного времени составляет более одного часа, в трех – более полутора часов, а в ВКО – не более 30 минут, то, после введения единого часового пояса UTC+5 останется лишь четыре административные единицы с отклонении более одного часа, а количество регионов с приемлемым отклонением – менее 30 минут, составит 13».То есть, в очередной раз мнимая, незначительная экономическая выгода ставится превыше здоровья нации.Возвращаясь к вопросу регулирования временных поясов в Казахстане, напомним, что для этого при Комитете технического регулирования и метрологии МТИ была создана Межведомственная комиссия. И, как утверждают депутаты, «консенсус среди научных учреждений Казахстана, включая учреждения Министерства здравоохранения по этому вопросу есть». Хотя работа данной комиссии вроде как «затянулась». Что не дает спокойно спать мажилисменам, настаивающих на том, чтобы «в кратчайшие сроки завершить работу данной комиссии, выработать рекомендации и принять решение по введению единого часового пояса UTC+5».Все это напоминает мышиную возню, только с той разницей, что заставляет задуматься о том, что будет «как в Китае», где еще с 1949 года было введено единое время на всей (!) огромной территории КНР. Правда, за исключением пары областей, расположенных на крайнем западе этой страны – там оно соответствует нормальным биологическим часам. Однако, с другой стороны, в этом государстве – так сложилось из-за климатических условий, большинство населения проживает почти в одном природно-биологическом поясе. Чего точно не скажешь о Казахстане, где население более-менее «распределено» по всей территории республики с запада на восток.