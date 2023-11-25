Упавшего в канализационный колодец ребенка нашли мертвым в Кызылорде

"На место происшествия выезжали 18 сотрудников ДЧС Кызылординской области и 5 единиц техники, 3 сотрудника филиала Центра медицины катастроф и 1 единица техники, 8 сотрудников департамента полиции и 3 единицы техники, бригада скорой помощи, "Қызылорда су жүйесі", работники местного исполнительного органа", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по ЧС, 25 ноября 2023 года в 18:00 часов местного времени силами спасателей в канализационном колодце было обнаружено тело ребенка, 2015 года рождения, передает корреспондент Tengrinews.kz.Напомним, 25 ноября в 13 часов 24 минут в Кызылорде по неосторожности упал в люк центральной канализации 8-летний мальчик. Были проведены поисково-спасательные работы.