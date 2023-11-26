Поликлиника с печным отоплением и туалетом на улице: появились неожиданные подробности

В управлении здравоохранения ВКО прокомментировали нашумевшую историю о городской поликлинике с печкой и туалетом на улице, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Старая печка, отапливающая помещение медучреждения, и уличный туалет прославили филиал больницы № 2 Усть-Каменогорска. По словам главного врача городской больницы № 2 Юрия Бауэра, данное учреждение долгое время находилось в частных руках. Только в сентябре 2023 года его вернули в госсобственность, поэтому ремонт здесь еще не успели провести.
"Ремонт запланирован. Проведем его в 2024 году. Сначала, конечно, выведем печное отопление на улицу, после своими силами сделаем ремонт внутри помещения", - сообщил Юрий Бауэр.
По его словам, на данный момент медучреждение, которое расположено в жилом двухэтажном доме, обслуживает более четырех тысяч человек, среди них около тысячи детей, много пенсионеров и людей с инвалидностью.
Что касается туалета, который установлен на улице, он предназначен для посетителей. На двери висит замок, но взять ключ всегда можно в регистратуре, отметили в медучреждении. Для персонала уборная находится в здании. Правда, чтобы в нее попасть, нужно пройти через кабинет врача. В управлении здравоохранения ВКО знают о проблемах и неудобствах в медучреждении.
"Да, ремонт обязательно будет, но сказать, сейчас или в конце года, сколько средств будет выделено на него, не сможем", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО по охране здоровья матери и ребенка Шолпан Макашева.
Самих жителей микрорайона Левый берег, где находится филиал больницы № 2, состояние медучреждения сильно не беспокоит. Люди, по их собственным словам, согласны терпеть неудобства, главное, чтобы не закрыли эту больницу.
"После всего шума, который возник вокруг нашей больницы, мы очень переживаем, что ее могут закрыть. А это единственное медицинское учреждение на нашем Левом берегу. Его нельзя закрывать. Нам за медицинской помощью обращаться больше некуда. Мы будем бороться за нашу больницу", - заявила жительница Левого берега Наталья Чалкина.
По словам пациентов данного медучреждения, они не раз обращались в местный акимат, управление здравоохранения с просьбой оставить поликлинику в этой части города, даже несмотря на имеющиеся неудобства.
"Ну раз пока так – ничего страшного, мы потерпим, главное - есть больница. У меня ноги больные, я просто не доеду к врачу в город, понимаете? А годы уже не те, болею часто", - говорит жительница микрорайона Левый берег Любовь Агафонова.
По словам жителей микрорайона, в этой части города во многих домах нет централизованного отопления. Здесь нет действующей котельной, поэтому даже многоэтажки отапливаются с помощью печей. В 90-е годы котельная закрылась, и, чтобы не замерзнуть, людям пришлось устанавливать в квартирах печки и выводить трубы в окна, а во дворах строить углярки для дров и угля.
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