Поликлиника с печным отоплением и туалетом на улице: появились неожиданные подробности

"Ремонт запланирован. Проведем его в 2024 году. Сначала, конечно, выведем печное отопление на улицу, после своими силами сделаем ремонт внутри помещения", - сообщил Юрий Бауэр.

"Да, ремонт обязательно будет, но сказать, сейчас или в конце года, сколько средств будет выделено на него, не сможем", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО по охране здоровья матери и ребенка Шолпан Макашева.

"После всего шума, который возник вокруг нашей больницы, мы очень переживаем, что ее могут закрыть. А это единственное медицинское учреждение на нашем Левом берегу. Его нельзя закрывать. Нам за медицинской помощью обращаться больше некуда. Мы будем бороться за нашу больницу", - заявила жительница Левого берега Наталья Чалкина.

"Ну раз пока так – ничего страшного, мы потерпим, главное - есть больница. У меня ноги больные, я просто не доеду к врачу в город, понимаете? А годы уже не те, болею часто", - говорит жительница микрорайона Левый берег Любовь Агафонова.

В управлении здравоохранения ВКО прокомментировали нашумевшую историю о городской поликлинике с печкой и туалетом на улице, передает корреспондент Tengrinews.kz.Старая печка, отапливающая помещение медучреждения, и уличный туалет прославили филиал больницы № 2 Усть-Каменогорска. По словам главного врача городской больницы № 2 Юрия Бауэра, данное учреждение долгое время находилось в частных руках. Только в сентябре 2023 года его вернули в госсобственность, поэтому ремонт здесь еще не успели провести.По его словам, на данный момент медучреждение, которое расположено в жилом двухэтажном доме, обслуживает более четырех тысяч человек, среди них около тысячи детей, много пенсионеров и людей с инвалидностью.Что касается туалета, который установлен на улице, он предназначен для посетителей. На двери висит замок, но взять ключ всегда можно в регистратуре, отметили в медучреждении. Для персонала уборная находится в здании. Правда, чтобы в нее попасть, нужно пройти через кабинет врача. В управлении здравоохранения ВКО знают о проблемах и неудобствах в медучреждении.Самих жителей микрорайона Левый берег, где находится филиал больницы № 2, состояние медучреждения сильно не беспокоит. Люди, по их собственным словам, согласны терпеть неудобства, главное, чтобы не закрыли эту больницу.По словам пациентов данного медучреждения, они не раз обращались в местный акимат, управление здравоохранения с просьбой оставить поликлинику в этой части города, даже несмотря на имеющиеся неудобства.По словам жителей микрорайона, в этой части города во многих домах нет централизованного отопления. Здесь нет действующей котельной, поэтому даже многоэтажки отапливаются с помощью печей. В 90-е годы котельная закрылась, и, чтобы не замерзнуть, людям пришлось устанавливать в квартирах печки и выводить трубы в окна, а во дворах строить углярки для дров и угля.