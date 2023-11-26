Школьного учителя обвинили в избиении ученика в Жезказгане

"Я ехала с работы, позвонил сын и попросил скорее приехать. Сказал, что странно себя чувствует. Пока я доехала, у него началась истерика, его трясло. Дома он повторял, что ничего не помнит за весь день, был сильно напуган, у него была рвота. Затем позвонили его однокласснику, который рассказал, что у сына произошел конфликт с учителем географии. Мы поняли, что педагог ударил сына по голове", - рассказала мать школьника.

"Во время осмотра врач нейрохирургического отделения сказал, что у сына сотрясение мозга и его нужно госпитализировать. Говорил, что понадобится длительное лечение, но уже на третьи сутки сына выписали. Сказали, что никакого сотрясения не было и он здоров. В Астане мы прошли полное обследование, которое показало, что у сына посттравматическая гидроцефалия. Нам назначили лечение, рекомендовали избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок. Теперь мы должны наблюдаться каждые три месяца", - говорит мама подростка.

"За все это время учитель ни разу не пришел к нам, не узнал о самочувствии сына, не попросил прощения. При этом он спокойно работает в школе. У нас есть претензии и к работе полиции. По каким-то причинам судмедэксперты не получили наши справки от столичных врачей. В результате экспертиза проведена только на основе заключения жезказганских медиков, она не установила у сына телесных повреждений. Вместо уголовного дела заведено административное производство. Я наняла адвоката, и мы уже написали жалобу на действия медиков Жезказгана, полиции и работников образования, а также уполномоченному по правам ребенка", - добавила мать школьника.

"Учитель был отстранен на месяц от работы, но 13 ноября по просьбе учеников 11-х классов и из-за производственной необходимости вернулся к своим обязанностям. Девятым классам не преподает, географию у них ведет другой учитель. В настоящее время по данному факту проводится судебное разбирательство", - сообщили в пресс-службе управления образования.

"Диагнозы: поверхностная травма волосистой части головы, астено-невротический синдром, полученные от удара, толчка, пинка, выкручивания, укуса или оцарапывания другим лицом. Пациент наблюдался трое суток в стационаре, за этот период данных о закрытой черепно-мозговой травме, сотрясении головного мозга не выявлено. Лечение проведено по протоколу", - отметили в ведомстве.

Жительница Жезказгана обвинила школьного учителя в избиении ее сына. После полученной травмы, по ее словам, у ребенка образовалась гидроцефалия, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сын карагандинки учится в девятом классе в одной из школ Жезказгана. 16 октября мать школьника узнала, что учитель географии избил ее сына. В результате полученной травмы у подростка появились постоянные головные боли и гидроцефалия, утверждает его мама.В тот же вечер, когда сын немного пришел в себя, родительница попыталась узнать подробности конфликта. Но сын утверждал, что не помнит ничего. При этом жаловался на головную боль. Родители вызвали скорую помощь, школьника доставили в многопрофильную больницу Жезказгана.После случившегося, по словам матери, у подростка наблюдаются частые головные боли. Он быстро устает и раздражается. Мать школьника уверена, что болезненное состояние напрямую связано с ударом, нанесенным учителем географии.В управлении образования области Улытау прокомментировали жалобу, отметив, что в указанной школе проведено служебное расследование. Учителю географии объявлен выговор. Решение о дальнейшей его работе принято после завершения судебных разбирательств.В управлении здравоохранения области Улытау подтвердили, что подросток поступил в многопрофильную больницу Жезказгана.В пресс-службе департамента полиции области Улытау подчеркнули, что судебно-медицинская экспертиза не выявила у потерпевшего телесных повреждений. Поэтому было начато административное производство по части 1 статьи 73-2 "Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью" КоАП РК. Материалы дела направлены в суд.По данному делу судом назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая должна прояснить, нанесен ли вред здоровью ребенка.