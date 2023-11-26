"Хочу получить ответ от компетентных органов". Жителя Семея возмутило название туалетной бумаги

Житель Семея в соцсетях высказал возмущение из-за названия туалетной бумаги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на abainewskz.
"Перед вами туалетная бумага. Место производства город Петропавловск. Почему она называется Семей? Как это так? Туалетная бумага может так называться? Хочу получить ответ от компетентных органов", - заявил автор видео.
Издание отметило, что тенденция называть мягкую бумагу именами людей, названий объектов и городов существует не первый год. Так, в 2016 году в ВКО было запущено производство местной туалетной бумаги с выражением любви к населенным пунктам области - Я люблю… Усть-Каменогорск, Семей, Зыряновск, Риддер, Шемонаиха, Зайсан. Директор фабрики тогда отметил, что необычное название его нисколько не смущает, а наоборот, проявляется патриотизм и любовь к родному городу.
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