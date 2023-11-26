Брат Салтанат Нукеновой выступил с эмоциональной речью на митинге в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
26 ноября в Алматы прошел санкционированный митинг против бытового насилия. В нем приняли участие родственники погибшей в Астане Салтанат Нукеновой. С эмоциональной речью выступил родной старший брат Салтанат - Айтбек Амангельды.
"Начиная с домашнего насилия и заканчивая бездействием органов прокуратуры, судов, девушки остаются без поддержки. Кто создал этот мир и кто писал эти законы? Сейчас понятно, что те, кто это делал, нас подвели. Необходимо брать формирование новых законов под общественный контроль, особенно по борьбе с домашним насилием. Не нужно мириться с этим, нужно говорить открыто. Обращаться за помощью. Пока мы молчим, ничего не изменится", - обратился к участникам санкционированного митинга Айтбек.
Отметим, санкционированный митинг проходил в Алматы, в сквере, за кинотеатром "Сары Арка". Участники вышли с плакатами и лозунгами против домашнего насилия. Акция организована общественным движением "Жана адамдар". В ней участвовали около 200 человек - молодежь и студенты, являющиеся членами этого движения.
"Мы хотим, чтобы никто и никогда не почувствовал то, что чувствуем мы. Законы нас подвели. Давайте не подводить друг друга и помогать. В первую очередь нам нужно говорить и искать совместное решение", - отметил брат Салтанат Нукеновой.
В конце Айтбек Амангельды выразил надежду, что ситуацию с насилием удастся переломить в будущем общественными усилиями.
"Я надеюсь, что через год, когда я приду к Салтанат на могилу, я смогу ей сказать, что мы что-то изменили. Что мы становимся лучше, добрее друг к другу. Все в наших руках, и начинать нужно сегодня. Не закрывайте глаза, когда видите ужасы нашего мира. Хотелось бы жить в идеальном мире, но для начала нужно его сотворить", - эмоционально завершил речь брат погибшей Салтанат Нукеновой.
Напомним, 9 ноября этого года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве. Сейчас он под арестом. 11 ноября Салтанат похоронили в Павлодаре.
14 ноября в полиции сообщили об аресте директора "Гастро-центра", где случилась трагедия.
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