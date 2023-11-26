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Что не так с планами на прогрессивный налог в Казахстане, рассказали аналитики

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 15:00
Что не так с планами на прогрессивный налог в Казахстане, рассказали аналитики
Фото из открытых источников
В казахстанском аналитическом центре Desht разобрали ситуацию вокруг прогрессивного индивидуального подоходного налога, отмечает Tengrinews.kz со ссылкой на комментарий экспертов центра в Telergram.

По мнению аналитиков, у некоторых казахстанских чиновников и СМИ искажена "линза", через которую они смотрят на Казахстан. Авторы публикации отмечают, что мысленно находясь посреди возвышенных разговоров западной "левой" тусовки, особенно экспертно-академической, чиновники не понимают местных реалий.

"Например, прогрессивный ИПН на зарплаты. Все официальные зарплаты людей на руки - это всего 10-15 процентов ВВП. Допустим, правительство сделает ИПН не 10 процентов, а 20, причем для всех. Ну, получит максимум 1 процент ВВП налогами сверху - это точно не позволит сделать "как в Европах". Есть другой аргумент - "мы обложим богатых". Видимо, в продолжение мифа о "162 богачах". Якобы, есть горстка очень богатых сотрудников-миллионеров, которые с легкостью заплатят за всех остальных", - говорится в публикации аналитиков Desht.


Эксперты приводят статистику по распределению зарплат.

"Ожидаем, что жалкие проценты будут получать половину всего ФОТ, как мы привыкли. Но, топ - 1 процент работников имеет... 8 процентов от общего фонда оплаты труда. Топ - 10 процентов работников (от 400 тысяч тенге на руки) - 32 процента от общего фонда. То есть, даже если по тяжелой обложить налогами весь верхний средний класс, то много налогов собрать все равно не получится. На один нацпроект "Комфортные школы" требуется в 4-5 раз больше", - отмечается в публикации.


По мнению экспертов Desht, если зарплаты казахстанцев не очень большие, базой для поступлений могли быть прибыли бизнеса.

"Но главный вопрос - какого? Есть "белый" бизнес, который уже платит больше пяти триллионов тенге КПН (включая нефтянку). Но есть еще потенциально неуплаченный КПН с 10-20 триллионами тенге "теневой" прибыли, если верить расчетам ВВП. И, судя по объему, это не льготы предприятий обработки с айтишниками, а нечто помасштабнее", - приводятся данные в публикации аналитиков центра Desht.


Исходя из данных, аналитики выделяют два вопроса:

- Стоит ли ломать электорат действующей власти ради неоправданно маленьких сборов?

- Может, стоит пожертвовать кривыми схемами в экономике, сделав поле равным для всех?

"Да, старый Казахстан трясут, но важно не допустить новых бенефициаров старых схем. Вон, с одной таможни за прошлый год подняли сотни миллиардов тенге, начав расчищать. А к "прогрессивке" мы вернемся, когда в результате высокой конкуренции у нас появится "забронзовевшая" прослойка очень богатого класса, заработавшая капиталы без коррупции. То есть, когда рынок перестанет работать и будут нужны насильственные инструменты перераспределения", - резюмировали авторы публикации.


Отметим, ранее в казахстанском аналитическом центре Desht заявили, что в Казахстане вместо нормальной государственной политики по помощи нуждающимся запущен "хаос". В частности, отмечалось, что последние семь лет звучит постоянная истерия экспертов о том, что большинство казахстанцев находятся на грани выживания.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Bober (Посетители) Сегодня, 16:14
Люди у которых есть деньги (имею ввиду от 10 млн долларов США хотя бы) - в основном стараются не платить налоги. Они редко отдают кредиты и возвращают долги.
 
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  • Жанар
  • Papirosso
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:01
Когда в результате высокой конкуренции у нас появится "забронзовевшая" прослойка очень богатого класса, заработавшая капиталы без коррупции.


Сказочники, Ганс Христиан Андерсен нервно курит в сторонке. А куда девать казнокрадов всех мастей? Они же не дадут подняться с "колен" этому же бизнесу, без криминала не будет ничего происходить.
 
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  • Жанар
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:56
Наша бета в том, что те кто творят законы и богатеи, в разной степени, но у одной "кормушки".
 
 

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