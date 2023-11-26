Что не так с планами на прогрессивный налог в Казахстане, рассказали аналитики

"Например, прогрессивный ИПН на зарплаты. Все официальные зарплаты людей на руки - это всего 10-15 процентов ВВП. Допустим, правительство сделает ИПН не 10 процентов, а 20, причем для всех. Ну, получит максимум 1 процент ВВП налогами сверху - это точно не позволит сделать "как в Европах". Есть другой аргумент - "мы обложим богатых". Видимо, в продолжение мифа о "162 богачах". Якобы, есть горстка очень богатых сотрудников-миллионеров, которые с легкостью заплатят за всех остальных", - говорится в публикации аналитиков Desht.

"Ожидаем, что жалкие проценты будут получать половину всего ФОТ, как мы привыкли. Но, топ - 1 процент работников имеет... 8 процентов от общего фонда оплаты труда. Топ - 10 процентов работников (от 400 тысяч тенге на руки) - 32 процента от общего фонда. То есть, даже если по тяжелой обложить налогами весь верхний средний класс, то много налогов собрать все равно не получится. На один нацпроект "Комфортные школы" требуется в 4-5 раз больше", - отмечается в публикации.

"Но главный вопрос - какого? Есть "белый" бизнес, который уже платит больше пяти триллионов тенге КПН (включая нефтянку). Но есть еще потенциально неуплаченный КПН с 10-20 триллионами тенге "теневой" прибыли, если верить расчетам ВВП. И, судя по объему, это не льготы предприятий обработки с айтишниками, а нечто помасштабнее", - приводятся данные в публикации аналитиков центра Desht.

"Да, старый Казахстан трясут, но важно не допустить новых бенефициаров старых схем. Вон, с одной таможни за прошлый год подняли сотни миллиардов тенге, начав расчищать. А к "прогрессивке" мы вернемся, когда в результате высокой конкуренции у нас появится "забронзовевшая" прослойка очень богатого класса, заработавшая капиталы без коррупции. То есть, когда рынок перестанет работать и будут нужны насильственные инструменты перераспределения", - резюмировали авторы публикации.

В казахстанском аналитическом центре Desht разобрали ситуацию вокруг прогрессивного индивидуального подоходного налога, отмечает Tengrinews.kz со ссылкой на комментарий экспертов центра в Telergram.По мнению аналитиков, у некоторых казахстанских чиновников и СМИ искажена "линза", через которую они смотрят на Казахстан. Авторы публикации отмечают, что мысленно находясь посреди возвышенных разговоров западной "левой" тусовки, особенно экспертно-академической, чиновники не понимают местных реалий.Эксперты приводят статистику по распределению зарплат.По мнению экспертов Desht, если зарплаты казахстанцев не очень большие, базой для поступлений могли быть прибыли бизнеса.Исходя из данных, аналитики выделяют два вопроса:- Стоит ли ломать электорат действующей власти ради неоправданно маленьких сборов?- Может, стоит пожертвовать кривыми схемами в экономике, сделав поле равным для всех?Отметим, ранее в казахстанском аналитическом центре Desht заявили, что в Казахстане вместо нормальной государственной политики по помощи нуждающимся запущен "хаос". В частности, отмечалось, что последние семь лет звучит постоянная истерия экспертов о том, что большинство казахстанцев находятся на грани выживания.