«25 ноября в ходе республиканской операции «Правопорядок» сотрудники патрульной полиции в городе Тобыл потребовали от водителя автомашины Mercedes остановиться. При проверке оказалось, что 34-летний водитель с 2017 года не имеет права управления автомобилем. Более того он находился в состоянии алкогольного опьянения. После остановки водитель пересел на переднее пассажирское сиденье и заявил, что является пассажиром. Его не смутило, что в салоне авто кроме него никого не было», - говорится в сообщении в воскресенье.

Костанай. 26 ноября. КазТАГ – Ехавший один пьяный водитель без прав притворился пассажиром в Костанайской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.В итоге мужчину привлекли к административной ответственности, предусмотренной 608 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения) КоАП РК.«Автомобиль водворен на специализированную стоянку. Костанайский районный суд в тот же день вынес решение: 20 суток административного ареста», - сказано в сообщении.