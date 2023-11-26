Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Директор школы из Кокшетау рассказала о "практике регулярной дойки" госорганами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:56
Директор школы из Кокшетау рассказала о "практике регулярной дойки" госорганами
Фото из открытых источников
Директор школы из Кокшетау пожаловалась на постоянные проверки в учебных заведениях со стороны госорганов, которые оборачиваются бесконечными штрафами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на sinegor.kz.

"Это мои квитанции за 2023 год. По результатам прокурорских проверок. Но они не последние, к сожалению. На понедельник меня вызывают в инспекцию по труду. Там меня ждет штраф на 30 МРП. По-моему, легче сесть на 15 суток, чем платить.

А ведь еще не закончилась проверка по заданию Генпрокуратуры (вторая с сентября), начатая 8 ноября в нескольких школах города, особенно там, где прошли летом капремонты", - рассказала директор школы.


По ее словам, три самых больших штрафа она уплатила по результатам камерального контроля за халатность бывшего госзакупщика школы, а самый маленький за то, что 23 учителя из 140 школы №6 вовремя не прошли курсы.

"Чтобы его уплатить, пришлось занять. Ведь я только вышла из отпуска, зарплату в октябре не получала. Но разве это кого-то волнует", - поведала директор.


"А будущий штраф мне грозит за то, что отпускные работникам уплатили на три дня позже. А это могло быть ошибкой или халатностью бухгалтера, вызванной неправильными расчетами и бюрократическими проволочками вышестоящих органов. Эти бухгалтеры уже уволились, когда я была в отпуске, поэтому спрашивать не с кого", - продолжила она.

"Поэтому директора бегут с этой должности. За последние годы уехали в Астану шесть опытных директоров школ. Практика регулярной "дойки" директоров со стороны госорганов приведет к тому, что на наши места придут молодые карьеристы, привыкшие все "разводить" еще со студенческой скамьи. Вот они-то и будут также "доить", только уже рядовых учителей и сотрудников, чтобы закрыть свои бесконечные штрафы", - подытожила директор школы.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика