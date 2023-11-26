Директор школы из Кокшетау рассказала о "практике регулярной дойки" госорганами

"Это мои квитанции за 2023 год. По результатам прокурорских проверок. Но они не последние, к сожалению. На понедельник меня вызывают в инспекцию по труду. Там меня ждет штраф на 30 МРП. По-моему, легче сесть на 15 суток, чем платить.



А ведь еще не закончилась проверка по заданию Генпрокуратуры (вторая с сентября), начатая 8 ноября в нескольких школах города, особенно там, где прошли летом капремонты", - рассказала директор школы.

"Чтобы его уплатить, пришлось занять. Ведь я только вышла из отпуска, зарплату в октябре не получала. Но разве это кого-то волнует", - поведала директор.

Директор школы из Кокшетау пожаловалась на постоянные проверки в учебных заведениях со стороны госорганов, которые оборачиваются бесконечными штрафами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на sinegor.kz.По ее словам, три самых больших штрафа она уплатила по результатам камерального контроля за халатность бывшего госзакупщика школы, а самый маленький за то, что 23 учителя из 140 школы №6 вовремя не прошли курсы."А будущий штраф мне грозит за то, что отпускные работникам уплатили на три дня позже. А это могло быть ошибкой или халатностью бухгалтера, вызванной неправильными расчетами и бюрократическими проволочками вышестоящих органов. Эти бухгалтеры уже уволились, когда я была в отпуске, поэтому спрашивать не с кого", - продолжила она."Поэтому директора бегут с этой должности. За последние годы уехали в Астану шесть опытных директоров школ. Практика регулярной "дойки" директоров со стороны госорганов приведет к тому, что на наши места придут молодые карьеристы, привыкшие все "разводить" еще со студенческой скамьи. Вот они-то и будут также "доить", только уже рядовых учителей и сотрудников, чтобы закрыть свои бесконечные штрафы", - подытожила директор школы.