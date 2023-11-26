Директор школы из Кокшетау рассказала о "практике регулярной дойки" госорганами

Директор школы из Кокшетау пожаловалась на постоянные проверки в учебных заведениях со стороны госорганов, которые оборачиваются бесконечными штрафами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на sinegor.kz.
"Это мои квитанции за 2023 год. По результатам прокурорских проверок. Но они не последние, к сожалению. На понедельник меня вызывают в инспекцию по труду. Там меня ждет штраф на 30 МРП. По-моему, легче сесть на 15 суток, чем платить.
А ведь еще не закончилась проверка по заданию Генпрокуратуры (вторая с сентября), начатая 8 ноября в нескольких школах города, особенно там, где прошли летом капремонты", - рассказала директор школы.
По ее словам, три самых больших штрафа она уплатила по результатам камерального контроля за халатность бывшего госзакупщика школы, а самый маленький за то, что 23 учителя из 140 школы №6 вовремя не прошли курсы.
"Чтобы его уплатить, пришлось занять. Ведь я только вышла из отпуска, зарплату в октябре не получала. Но разве это кого-то волнует", - поведала директор.
"А будущий штраф мне грозит за то, что отпускные работникам уплатили на три дня позже. А это могло быть ошибкой или халатностью бухгалтера, вызванной неправильными расчетами и бюрократическими проволочками вышестоящих органов. Эти бухгалтеры уже уволились, когда я была в отпуске, поэтому спрашивать не с кого", - продолжила она.
"Поэтому директора бегут с этой должности. За последние годы уехали в Астану шесть опытных директоров школ. Практика регулярной "дойки" директоров со стороны госорганов приведет к тому, что на наши места придут молодые карьеристы, привыкшие все "разводить" еще со студенческой скамьи. Вот они-то и будут также "доить", только уже рядовых учителей и сотрудников, чтобы закрыть свои бесконечные штрафы", - подытожила директор школы.
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