Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Муж устроил кровавую расправу над женой в отделении банка в Хромтау, пытаясь "сохранить семью"

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 19:52
Муж устроил кровавую расправу над женой в отделении банка в Хромтау, пытаясь "сохранить семью"
© depositphotos.com
Пьяный мужчина пришел к жене, которая работала консультантом в банке, схватил нож и стал наносить им удары в грудь и плечо. Драма разыгралась в отделении одного из банков в Хромтау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В ходе расправы лезвие ножа сломалось и осталось в плече избитой. Дебошир продолжил бить ее кулаком по телу и голове, а потом убежал. Все это происходило на глазах у коллег пострадавшей. После пережитого женщину увезли в больницу.


Напавший на жену оказался на скамье подсудимых по обвинению в покушении на убийство. Потерпевшая рассказывала, что у них есть ребенок, что муж злоупотребляет алкоголем, курит траву, угрожал, что убьет ее и мать. Пострадавшая не простила супруга и просила суд лишить его свободы.

Подсудимый уверял, что не собирался убивать жену. По его словам, он наоборот хотел сохранить семью. В ходе судебных разбирательств прокурор поменял обвинение с покушения на убийство на "хулиганство с применением ножа". Суд счел, что обвинение в хулиганстве предъявили верно, так как напал подсудимый с ножом на свою супругу и причинил ей легкий вред здоровью в общественном месте в рабочее время. Суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии за хулиганство. На момент оглашения приговора обвиняемый уже был в разводе.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика