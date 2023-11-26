Муж устроил кровавую расправу над женой в отделении банка в Хромтау, пытаясь "сохранить семью"

В ходе расправы лезвие ножа сломалось и осталось в плече избитой. Дебошир продолжил бить ее кулаком по телу и голове, а потом убежал. Все это происходило на глазах у коллег пострадавшей. После пережитого женщину увезли в больницу.

Подсудимый уверял, что не собирался убивать жену. По его словам, он наоборот хотел сохранить семью. В ходе судебных разбирательств прокурор поменял обвинение с покушения на убийство на "хулиганство с применением ножа". Суд счел, что обвинение в хулиганстве предъявили верно, так как напал подсудимый с ножом на свою супругу и причинил ей легкий вред здоровью в общественном месте в рабочее время. Суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии за хулиганство. На момент оглашения приговора обвиняемый уже был в разводе.

Пьяный мужчина пришел к жене, которая работала консультантом в банке, схватил нож и стал наносить им удары в грудь и плечо. Драма разыгралась в отделении одного из банков в Хромтау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".Напавший на жену оказался на скамье подсудимых по обвинению в покушении на убийство. Потерпевшая рассказывала, что у них есть ребенок, что муж злоупотребляет алкоголем, курит траву, угрожал, что убьет ее и мать. Пострадавшая не простила супруга и просила суд лишить его свободы.