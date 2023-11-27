"При производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы компании "Казахмыс".

Рабочие погибли на руднике "Казахмыса" в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.Несчастный случай произошел 27 ноября на руднике "Жайсан" в Жамбылской области.Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" выразили соболезнования родным и близким погибших.Напомним, 22 ноября на Жезказганской обогатительной фабрике № 2 компании "Казахмыс" произошел несчастный случай. Тогда в результате зажатия механизмом конвейера машинистка конвейера получила травму, несовместимую с жизнью. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.