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Рабочие погибли на руднике "Казахмыса"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:28
Рабочие погибли на руднике "Казахмыса"
Фото:depositphotos.com
Рабочие погибли на руднике "Казахмыса" в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Несчастный случай произошел 27 ноября на руднике "Жайсан" в Жамбылской области.

"При производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы компании "Казахмыс".


Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 22 ноября на Жезказганской обогатительной фабрике № 2 компании "Казахмыс" произошел несчастный случай. Тогда в результате зажатия механизмом конвейера машинистка конвейера получила травму, несовместимую с жизнью. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.


Источник: Тengrinews.kz
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