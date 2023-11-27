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С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 12:30
С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием обязали устанавливать специальный знак в Казахстане. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, передает Tengrinews.kz.

В Казахстане продолжается активная работа по улучшению стандартов, обеспечивающих безопасность граждан.

"Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции внесены дополнения в национальный стандарт СТ 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения", разработанные КазСтандартом. Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года. Данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в правилах дорожного движения, утвержденных приказом Министра внутренних дел", - сообщили в пресс-службе КазСтандарта.


В свою очередь председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев, пояснил, для чего вводится новое требование.

"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем, въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", - отметил он.


Изменение вводит обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием, который представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака "GAS".

С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане

Фото пресс-службы КазСтандарта


Этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем, пояснили в КазСтандарте.

Новые нормы также обеспечивают возможность эффективного контроля и запрета парковки газовых автомобилей в закрытых парковочных зонах, что в конечном итоге способствует общей безопасности граждан.

Напомним, с 29 декабря 2019 года автомобилям, оснащенным газобаллонным оборудованием (ГБО), запретили въезд на крытые стоянки из соображений безопасности. Если ГБО в автомобиле установлено неправильно, малейшей искры достаточно для взрыва, который повредит не только соседние транспортные средства на стоянке, но и может причинить вред находящимся поблизости людям.

Позже, в 2020 году в МВД разработали опознавательный знак для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО).


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 12:41
Делают все, чтоб обычные граждане прекратили использовать газ! Не выгодно! Гораздо выгодней продавать соседям!
 
 

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