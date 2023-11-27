Умер генерал-майор Алмасбек Абдрахманов

"Мы с ним многие годы общались и дружили. Особенно близкими наши отношения стали с 2001 года, когда мы вместе поддержали Рустема Есимхановича Кайдарова при создании Республиканского общественного объединения "Совет генералов". Алмасбек Сеитович был в числе учредителей и первых членов президиума. С 2020 года - почетный член Совета генералов", - рассказал генерал-майор в отставке, член президиума РОО "Совет генералов" Турсун Айжулов на своей странице в соцсети.

На 85-м году ушел из жизни генерал-майор Алмасбек Абдрахманов, передает Tengrinews.kz.Информацию подтвердили в Республиканском общественном объединении "Совет генералов".Он отметил, что многие значимые дела и замыслы Совета генералов были реализованы при участии Алмасбека Абдрахманова.Алмасбек Абдрахманов родился в Алматы в 1939 году. После успешного окончания школы поступил в Рязанское военное автомобильное училище и с отличием завершил обучение в 1960 году. После окончил службу в ракетных войсках стратегического назначения и поступил в Ленинградскую академию тыла и транспорта. Военную академию тыла и транспорта окончил с отличием в 1968.В разные годы работал военным комиссаром Ауэзовского района Алматы, военкомом в Уральске. В 1989 году полковнику Алмасбеку Абдрахманову было присвоено звание генерал-майор.С первых дней образования Вооруженных сил Казахстана Абдрахманов был назначен заместителем начальника главного штаба ВС республики - начальником организационно-мобилизационного управления Министерства обороны.В годы становления казахстанской армии участвовал в создании новой штатной структуры ВС. В период с 1992 по 1994 год являлся заместителем начальника генерального штаба Министерства обороны Казахстана, был начальником организационно-мобилизационного управления.После увольнения в запас Алмасбек Абдрахманов являлся членом президиума РОО "Совет генералов".