Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Умер генерал-майор Алмасбек Абдрахманов

Просмотров:41 Опубликовано: Сегодня, 16:31
Умер генерал-майор Алмасбек Абдрахманов
Турсун Айжулов. Фото: facebook.com
На 85-м году ушел из жизни генерал-майор Алмасбек Абдрахманов, передает Tengrinews.kz.

Информацию подтвердили в Республиканском общественном объединении "Совет генералов".

"Мы с ним многие годы общались и дружили. Особенно близкими наши отношения стали с 2001 года, когда мы вместе поддержали Рустема Есимхановича Кайдарова при создании Республиканского общественного объединения "Совет генералов". Алмасбек Сеитович был в числе учредителей и первых членов президиума. С 2020 года - почетный член Совета генералов", - рассказал генерал-майор в отставке, член президиума РОО "Совет генералов" Турсун Айжулов на своей странице в соцсети.


Он отметил, что многие значимые дела и замыслы Совета генералов были реализованы при участии Алмасбека Абдрахманова.

Алмасбек Абдрахманов родился в Алматы в 1939 году. После успешного окончания школы поступил в Рязанское военное автомобильное училище и с отличием завершил обучение в 1960 году. После окончил службу в ракетных войсках стратегического назначения и поступил в Ленинградскую академию тыла и транспорта. Военную академию тыла и транспорта окончил с отличием в 1968.

В разные годы работал военным комиссаром Ауэзовского района Алматы, военкомом в Уральске. В 1989 году полковнику Алмасбеку Абдрахманову было присвоено звание генерал-майор.

С первых дней образования Вооруженных сил Казахстана Абдрахманов был назначен заместителем начальника главного штаба ВС республики - начальником организационно-мобилизационного управления Министерства обороны.

В годы становления казахстанской армии участвовал в создании новой штатной структуры ВС. В период с 1992 по 1994 год являлся заместителем начальника генерального штаба Министерства обороны Казахстана, был начальником организационно-мобилизационного управления.

После увольнения в запас Алмасбек Абдрахманов являлся членом президиума РОО "Совет генералов".


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика