Токаев рассказал о важном решении в отношениях с Китаем

"Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана. Полагаю, что казахстанско-китайские отношения являются, по сути дела, образцом взаимовыгодного, эффективного межгосударственного взаимодействия. Мы рассматриваем Китай как очень важного стратегического партнера и возлагаем большие надежды на достижение конкретных результатов нашего сотрудничества во всех сферах", – отметил Глава государства.



"Как известно, недавно я посетил Пекин с официальным визитом, провел обстоятельные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Переговоры были в высшей степени содержательными и стали важным этапом на пути углубления сотрудничества. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. Следующий год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. Я считаю, что для взаимного обмена, особенно со стороны молодежи, это тоже очень важное решение. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что развитие сотрудничества с Китаем для каждой страны является приоритетом. Мы уделяем этому вопросу повышенное внимание на самом высоком уровне", – сказал Глава государства.

Глава государства принял заместителя премьера госсовета КНР Дин Сюэсяна, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.Касым-Жомарт Токаев принял члена постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителя премьера госсовета КНР Дин Сюэсяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых Президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавний Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" имел грандиозный успех и определил дальнейший путь развития масштабной инициативы Председателя КНР Си ЦзиньпинаПо словам Президента, Казахстан продолжит всецело содействовать реализации этого проекта.Он также отметил, что 11-е заседание казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, которое состоялось 27 ноября в Астане, играет важную роль в деле выработки совместных действий в торгово-экономической сфере.