Сколько миллиардов собрали на платных дорогах в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, сколько денег в 2023 году заработали платные дороги в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил министр во время заседания правительства, поступления по четырем платным участкам за 11 месяцев текущего года составили 27 миллиардов тенге. Речь идет об участках автодорог республиканского значения Астана - Темиртау, Астана - Щучинск, Алматы - Капшагай и Алматы - Хоргос.Средства от сбора были направлены на содержание и поддержку дорожной и придорожной инфраструктуры, а также программно-аппаратного комплекса на платных участках, уточнили в ведомстве.По данным представленной министром инфографики, в 2024 году в стране откроются еще четыре платных участка и планируется, что казахстанцы отдадут за проезд по платным дорогам уже 35 миллиардов тенге.