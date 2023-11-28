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Названы запрещенные номера для авто в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:00
Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве внутренних дел Казахстана перечислили серии государственных регистрационных знаков транспортных средств, которые были исключены, поскольку их чтение и произношение "чуждо культуре речи", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в МВД, решение об исключении определенных буквенных комбинаций было принято на основании языковой экспертизы.

"В соответствии с языковой экспертизой 2018 года Комитета по развитию языков Министерства культуры и спорта из диапазона исключены следующие серии государственных регистрационных знаков транспортных средств Республики Казахстан для юридических и физических лиц, чтение и произношение которых чуждо культуре речи", - говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.


Названы запрещенные номера для авто в Казахстане


Названы запрещенные номера для авто в Казахстане


Названы запрещенные номера для авто в Казахстане


Всего в представленном списке значатся 106 буквенных комбинаций. Это такие сочетания, как: AAM, BOK, CEX, FBP, HER, KAL, KOT, MAL, SOR, SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK, GEY, GEI, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, GOS, IIN, QAS, OON, XUI, QR, HUY, ISK, HYI, QYS, XUY, JUN, XER, BOQ, QUL, SIK, QAN, SYK, JUT, QOR, QYQ, QOI, TYQ, JOI, JMI, JYN, GAI, IBU, VOR, EBU, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, IOX, IOH, LOX, LOH, COX, KOX, FBR, POX, KNB, MVD, OPG, EBR, AMM, SGL, ASS, HAX, NAX, AM, IB, KZ, PK, QU, KP, UD, WX, TG, NS, CS, PV, AK, WK, JO, AQ, AO, RK, NN, BS, ST, BA, AW, AP, AE, AX.

Названы запрещенные номера для авто в Казахстане


Названы запрещенные номера для авто в Казахстане


Названы запрещенные номера для авто в Казахстане




Источник: Тengrinews.kz
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