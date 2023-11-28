Порядок получения ИИН изменят в Казахстане

В Казахстане планируют изменить порядок получения индивидуального идентификационного номера (ИИН), передает корреспондент Tengrinews.kz.
МВД вынесло на обсуждение приказ "Об утверждении правил оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан".
Согласно новым правилам, инициированным министерством, иностранцы не смогут оформить ИИН через портал электронного правительства. Для оформления ИИН им необходимо лично прийти в ЦОН по месту пребывания и подать заявление.При обращении услугополучателя сотрудник ЦОНа осуществляет:
-идентификацию личности услугополучателя;
-проверку документов на достоверность указанных в них сведений;
-оформление заявки в интегрированную информационную систему (ИИС) ЦОН.
"При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда Республики Казахстан к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление согласно приложению к настоящим правилам", - говорится в документе.
В случае если иностранец предоставляет в ЦОНе неполный пакет документов или документы с истекшим сроком действия, ему отказывают в приеме документов и выдают расписку об отказе в оказании государственной услуги.
Отметим, что, по старым правилам, иностранцы могли получить ИИН в ЦОНах, банках второго уровня или через портал электронного правительства при содействии официального представителя, который является гражданином РК.
Новый приказ МВД размещен на портале "Открытые НПА"
. Он будет находиться на обсуждении до 11 декабря.
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