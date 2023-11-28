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Порядок получения ИИН изменят в Казахстане

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Порядок получения ИИН изменят в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
В Казахстане планируют изменить порядок получения индивидуального идентификационного номера (ИИН), передает корреспондент Tengrinews.kz.

МВД вынесло на обсуждение приказ "Об утверждении правил оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан".

Согласно новым правилам, инициированным министерством, иностранцы не смогут оформить ИИН через портал электронного правительства. Для оформления ИИН им необходимо лично прийти в ЦОН по месту пребывания и подать заявление.

При обращении услугополучателя сотрудник ЦОНа осуществляет:

-идентификацию личности услугополучателя;
-проверку документов на достоверность указанных в них сведений;
-оформление заявки в интегрированную информационную систему (ИИС) ЦОН.

"При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда Республики Казахстан к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление согласно приложению к настоящим правилам", - говорится в документе.


В случае если иностранец предоставляет в ЦОНе неполный пакет документов или документы с истекшим сроком действия, ему отказывают в приеме документов и выдают расписку об отказе в оказании государственной услуги.

Отметим, что, по старым правилам, иностранцы могли получить ИИН в ЦОНах, банках второго уровня или через портал электронного правительства при содействии официального представителя, который является гражданином РК.

Новый приказ МВД размещен на портале "Открытые НПА". Он будет находиться на обсуждении до 11 декабря.


Источник: Тengrinews.kz
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