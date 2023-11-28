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Грозит ли Казахстану карантин из-за вспышки кори

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:41
Грозит ли Казахстану карантин из-за вспышки кори
Фото:depositphotos.com
В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения пояснили, грозит ли Казахстану карантин из-за вспышки кори, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в правительстве журналисты обратили внимание, что сейчас в стране наблюдается превышение всех показателей по заболеваемости корью.

"Да, сегодня у нас есть превышение среднереспубликанского уровня или обычного за прошлые годы. Сказать, что это эпидемия либо вспышка - разницы нет, просто идет рост заболеваемости среди детского непривитого населения. Это вакциноуправляемая инфекция, так что здесь до какого-то критического уровня не доходит, такой нет сегодня ситуации", - заверил глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуркан Садвакасов.


На вопрос о том, считать ситуацию с корью вспышкой или эпидемией, заместитель председателя комитета Зауре Ахметова ответила, что в основном заболеваемость идет среди детей, а эпидемия - это когда вовлечено все население.

"В Казахстане отмечается вспышка заболеваемости по кори, потому что мы наблюдаем, что в основном заболеваемость идет среди детей. Мы вводим ограничительные меры, запрещаем проведение культурно-массовых мероприятий, но сейчас ситуация полностью контролируется, вводятся дополнительные профилактические меры, поэтому мы считаем, что на сегодня в Казахстане идет вспышка", - заявила она.


"Будут ли вводиться какие-то ограничения и карантины, так как, по сводкам, уже не хватает мест в специализированных медучреждениях?" - уточнили журналисты.


"Это вакциноуправляемая инфекция, поэтому никакие ограничительные меры до настоящего времени не вводились и не планируется вводить, но мы ситуацию держим на контроле. Если в каком-то отдельном организованном коллективе мы отметим высокий рост заболеваемости и выявим, что количество непривитых детей превышает допустимые пороговые уровни, то именно в этой организации - дошкольной, средней или высшей организации образования - будут приниматься меры конкретно по ней", - добавили в комитете.


Представители Минздрава также ответили на панику людей из-за вспышки пневмонии в Китае.

"Сейчас биологическая ситуация во всем мире остается напряженной. Были ковидные ограничения, и в связи с их снятием мы наблюдем рост инфекционных заболеваний во всем мире. Это связано с тем, что люди больше стали общаться друг с другом, ездить, путешествовать, началось массовое скопление людей, и это привело к росту инфекционных заболеваний именно среди непривитых людей. Я думаю, у родителей не должно быть никакой паники: своевременная вакцинация способствует охране и защите здоровья наших детей", - заключил глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуркан Садвакасов.


Садвакасов пояснил, что, согласно официальным данным, в Китае не обнаружено ни новых, ни неизвестных патогенов, то есть это обычные, классические инфекционные заболевания, которые имеют свою сезонность.


Источник: Тengrinews.kz
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