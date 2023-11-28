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Новые платные дороги в Казахстане будут дороже

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Новые платные дороги в Казахстане будут дороже
Фото: Казавтожол
Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве 28 ноября рассказал, какие участки дорог могут стать платными в 2024 году и какой тариф на них установят, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев ранее в докладе заявил, что в 2024 году в Казахстане планируют сделать платными дополнительно еще 1,2 тыс. км трасс. Но о каких конкретно участках идет речь, министр не сказал.

Позже журналисты на брифинге попросили главу министерства уточнить этот момент.

"В следующем году, когда закончим дорогу из Алматы в сторону Караганды, эта дорога будет платная, в том числе и для легковых машин, для граждан. Я думаю, что платной, с учетом необходимости установки камер и внедрения системы, она станет к 2025 году. Сейчас тариф на платных дорогах составляет 1 тенге 20 тиын, но в целом, полагаю, там будет другой тариф, повышенный. Какой? Это обсуждаем", – сказал глава Минтранспорта.


Размер тарифа, по его словам, будет зависеть от состояния дороги и от суммы, которая потребуется на ее восстановление.


Источник: Zakon.kz
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