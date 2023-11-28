Токаев обсудил международное сотрудничество с президентом Того

"Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с вашей страной. Накануне в ходе неофициальной беседы мы обсудили имеющиеся возможности, представляющие взаимный интерес для взаимодействия между Казахстаном и вашей страной. Безусловно, мы располагаемся на разных континентах, в разных регионах, но в условиях международной напряженности мы должны объединять свои усилия. В этой связи Казахстан и Того, как и другие страны, должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Хочу поприветствовать вас и весь народ Казахстана от имени тоголезского народа. Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству на благо наших народов", – сказал Фор Гнассингбе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Того Фор Эссозимна Гнассингбе провели переговоры в узком составе. Они обсудили перспективы экономического сотрудничества, сообщает Zakon.kz.Как сообщили в пресс-службе Акорды 28 ноября, в резиденции президента РК прошли переговоры между Касым-Жомартом Токаевым и президентом Тоголезской республики Фором Эссозимной Гнассингбе. Глава государства поприветствовал африканского гостя и отметил, что его визит в Казахстан открывает новую страницу во взаимоотношениях двух государств.Глава государства обозначил основные сферы, в которых Казахстан и Того могут наладить сотрудничество. По словам Касым-Жомарта Токаева, двум государствам необходимо поддерживать диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.Президент Того поблагодарил президента и народ Казахстана за теплый прием.Лидеры государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.Фор Эссозимна Гнассингбе прибыл в Астану с первым официальным визитом.