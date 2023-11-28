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Залечил до смерти: нетрадиционного целителя осудили за смерть пациента в Астане

Просмотров:634 Опубликовано: Вчера, 15:04
Залечил до смерти: нетрадиционного целителя осудили за смерть пациента в Астане
Фото: pixabay
Последователя нетрадиционной восточной медицины осудили в Астане за гибель пациента. Мужчина оказывал медицинские услуги, не имея сертификатов и лицензии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны 28 ноября, столичный суд вынес приговор по делу о причинении смерти по неосторожности в отношении жителя столицы. Мужчина занимался нетрадиционной восточной медициной и оказывал врачебные услуги, не имея сертификатов и лицензий.

К "целителю" в частную клинику обратился житель Астаны, который жаловался на сонливость. Медик-самоучка ввел ему инъекцию препарата, который не лицензирован для применения в Казахстане, после чего состояние пациента резко ухудшилось. Мужчина потерял сознание и спустя некоторое время скончался. По заключению экспертизы, причиной его смерти стал анафилактический шок.

"Приговором суда виновного осудили с лишением права заниматься медицинской деятельностью. Прокуратура призывает граждан не обращаться за медицинской помощью к лицам, не имеющим соответствующие разрешения", – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.


Какой срок дали приверженцу нетрадиционной медицины, в сообщении прокуратуры не уточняется.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Bober (Посетители) Вчера, 15:38
Вообще тема избитая... Астрологи, нумерологи, всякого рода гадалки, хиджамисты, остеопаты, пиявочники, гомеопаты и прочие ускорители отправки человека в мир иной за деньги - просто отлично чувствуют себя в Казахстане.

Прекращать не пора? И ловить их не нужно - их в инстаграмме и других соц. сетях - как тараканов.
 
 

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