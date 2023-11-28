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Добычу нефти сократили на Тенгизе

Просмотров:411 Опубликовано: Вчера, 16:14
Добычу нефти сократили на Тенгизе
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
На месторождении Тенгиз больше чем в два раза сократили суточную добычу нефти. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Tengrinews.kz.

"В связи с погодными условиями и ограничениями приема на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз снижена до 39 тысяч тонн", - сообщил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов.


Он отметил, что ранее суточная добыча на месторождении Тенгиз была на уровне 84 тысяч тонн.

Напомним, КТК, через который Казахстан отправляет свою нефть, вновь приостановил погрузку из-за штормового предупреждения в Черном море. Все из-за сильнейшего шторма, прозванного "бурей века", от которого уже погибли по меньшей мере 13 человек и еще десятки получили ранения в Украине, Молдове и России.


Источник: Тengrinews.kz
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