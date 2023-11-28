Добычу нефти сократили на Тенгизе

"В связи с погодными условиями и ограничениями приема на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз снижена до 39 тысяч тонн", - сообщил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов.

На месторождении Тенгиз больше чем в два раза сократили суточную добычу нефти. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Tengrinews.kz.Он отметил, что ранее суточная добыча на месторождении Тенгиз была на уровне 84 тысяч тонн.Напомним, КТК, через который Казахстан отправляет свою нефть, вновь приостановил погрузку из-за штормового предупреждения в Черном море. Все из-за сильнейшего шторма, прозванного "бурей века", от которого уже погибли по меньшей мере 13 человек и еще десятки получили ранения в Украине, Молдове и России.